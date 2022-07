Les touristes américains font des folies dans les boutiques de Paris alors que l'euro dégringole

L'euro a chuté sous la barre du dollar mercredi pour la première fois en vingt ans, par crainte que la hausse des prix de l'énergie déclenchée par le conflit ukrainien ne fasse basculer l'Union européenne dans une crise économique prolongée.

"C'est comme si c'était en solde ici", a déclaré Wilson, 49 ans, du Colorado, dont les achats comprenaient deux robes pour sa fille. "Comme l'euro et le dollar sont à peu près identiques, cela nous encourage définitivement à dépenser."

La faiblesse de l'euro attire les touristes, en particulier les Américains - qui sont signalés comme un moteur de croissance clé pour le secteur européen des produits de luxe au deuxième trimestre, selon les analystes de Barclays.

La force du dollar par rapport à l'euro a contribué à la multiplication par quatre des dépenses touristiques en Europe en juin par rapport à l'année dernière, avec une accélération des dépenses des Américains, ont indiqué les analystes d'UBS, citant les données du fournisseur de remboursement de TVA Planet.

Le secteur du luxe a rebondi rapidement après la pandémie, les gens s'étant empressés de dépenser l'argent économisé pendant les lockdowns - s'achetant des friandises alors que la vie sociale reprenait.

Mais les ventes en Chine, le plus grand marché de produits de luxe au monde, ont plongé cette année, car une nouvelle vague de fermetures strictes de COVID-19 a entraîné la fermeture de magasins, la réduction de la demande et la diminution du nombre de touristes chinois dépensiers en Europe.

Ainsi, alors que les Américains remplissent les vols transatlantiques, leur empressement à profiter de la faiblesse de l'euro contribue à remplacer les affaires perdues en raison du manque de visiteurs chinois, qui étaient la principale source de croissance des ventes de luxe en Europe avant la pandémie.

Vendredi, les entreprises de produits de luxe Richemont et Burberry ont annoncé une hausse de leurs ventes en Europe, ce qui a permis de compenser une chute de plus de 30 % en Chine.

La France est le pays qui a le plus profité de l'engouement des touristes.

Les ventes aux touristes en France en juin ont grimpé à seulement 11,3 % en dessous des niveaux de 2019, un signe positif pour les marques de luxe françaises qui sont très exposées à leur marché national, ont déclaré les analystes d'UBS.

Les touristes américains se pressaient cette semaine sur l'avenue Montaigne à Paris, parcourant les boutiques de luxe, qui comprennent des noms de créateurs tels que Louis Vuitton, Chanel et Gucci.

Cheryl Penn, 70 ans, agent immobilier à Delray Beach, en Floride, s'était déjà acheté une jupe et avait fait le plein de vêtements de bébé pour sa petite-fille.

"Nous venons d'arriver sur l'Avenue, alors nous avons commencé notre séance de shopping", a déclaré Penn.

"J'aime que l'euro et le dollar soient égaux, donc je sais exactement ce que je dépense", a-t-elle ajouté.

Jennifer Groner, une influenceuse TikTok, a fait une virée shopping à Paris en avril, lorsque l'euro était sous pression par rapport au dollar.

"Je n'ai jamais rien vu de tel en termes d'économies de prix", a-t-elle déclaré à Reuters, estimant qu'elle s'est arrachée un sac Birkin de chez Hermès à Paris pour 4 000 dollars de moins que ce qu'il lui aurait coûté aux États-Unis, soit un peu plus de 9 000 dollars, grâce également à un remboursement de la TVA.

"Vous êtes en mesure de voyager en Europe, de profiter de la culture, mais en même temps d'acheter un sac", a déclaré Groner, qui a également acheté des sacs à main et des accessoires de Prada, Dior, LouisVuitton et Chanel, pour une économie globale de 8 000 $ par rapport aux prix américains, d'après ses calculs.

Monika Arora, fondatrice de pursebop.com, un site d'actualités et d'informations sur les marques de luxe, a déclaré qu'elle pensait que les marques finiraient par "harmoniser" les prix.

"Elles l'ont déjà fait à plusieurs reprises", a-t-elle déclaré.

Chanel a déclaré à Reuters en mai qu'elle pourrait appliquer de nouvelles augmentations de prix en juillet pour tenir compte des fluctuations monétaires - notamment de la faiblesse de l'euro - et de l'inflation.

L'attrait de Paris reste fort pour les acheteurs américains, même si les rues commerçantes haut de gamme de New York regorgent de marques de créateurs européens de luxe.

"Beaucoup de mes amies, plus que jamais, font de petits voyages le week-end à Paris et ailleurs, et elles font du shopping pendant qu'elles sont là - parce que c'est ce qu'on fait quand on est à Paris", a déclaré Jennifer Tumpowski, devant le magasin phare de Gucci sur la Cinquième Avenue de New York.