Les ventes de Ferragamo augmentent en 2022, mais les restrictions de COVID en Chine affectent le quatrième trimestre.

Les revenus ont atteint 1,252 milliard d'euros (1,36 milliard de dollars) en 2022, a déclaré Ferragamo jeudi, contre 1,272 milliard d'euros estimé en moyenne par les analystes selon un consensus Refinitiv.

La crise de la pandémie de COVID a frappé l'entreprise familiale Ferragamo au moment même où celle-ci s'efforçait de rajeunir sa marque historique, célèbre pour les chaussures portées par des stars hollywoodiennes telles qu'Audrey Hepburn.

Le directeur général Marco Gobbetti, qui a rejoint le groupe il y a un an en provenance de Burberry, a promis un redressement rapide, promettant d'augmenter les investissements, de réorganiser les magasins et d'attirer des clients plus jeunes pour doubler les revenus de 2021 à près de 2,3 milliards d'euros d'ici 2026.

(1 $ = 0,9207 euros)