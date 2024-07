Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Les commentaires plutôt pessimistes du président de la Fed, Jerome Powell, ont cimenté une baisse des taux d'intérêt en septembre, du moins aux yeux des marchés, et la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche maintient les transactions qui y sont associées en jeu et dans l'esprit des investisseurs.

Dans ce qui pourrait être ses derniers commentaires publics avant que la Réserve fédérale américaine n'entre dans une période de silence avant sa réunion politique des 30 et 31 juillet, M. Powell est resté prudent mais a suggéré que les données récentes sur l'inflation allaient dans la bonne direction pour que le taux d'inflation revienne à l'objectif de la Fed de 2 %.

"Nous avons eu trois meilleures lectures, et si vous en faites la moyenne, c'est plutôt bien", a-t-il déclaré lors d'un événement lundi.

Ces commentaires ont suffi pour que les marchés modifient à nouveau les prévisions de taux, les opérateurs anticipant un assouplissement de 68 points de base cette année. Selon l'outil FedWatch du CME, une baisse des taux en septembre est désormais totalement intégrée dans les prix.

Le dollar américain a donc oscillé, le billet vert s'affaiblissant à la suite des commentaires de M. Powell, mais se renforçant quelque peu en Asie, les investisseurs s'interrogeant sur les conséquences d'une présidence Trump sur l'inflation et les taux d'intérêt.

M. Trump a fait une entrée triomphale lors de la première soirée de la Convention nationale républicaine lundi, recevant une ovation bruyante de la part des fidèles du parti, deux jours après qu'une balle d'un assassin potentiel ait effleuré l'oreille droite de l'ancien président des États-Unis.

L'attentat a renforcé les attentes d'une victoire de M. Trump lors des élections de novembre. Les crypto-monnaies ont bondi, l'or a atteint un niveau record et la courbe des rendements obligataires s'est accentuée, les investisseurs privilégiant les opérations dites de "victoire de M. Trump".

En Europe, les contrats à terme indiquent que les bourses devraient démarrer en demi-teinte mardi et, en l'absence de calendrier économique sur lequel les investisseurs pourraient s'appuyer, Trump et Powell dicteront une fois de plus les mouvements du marché.

L'accent sera mis sur les valeurs de luxe, Burberry ayant annoncé lundi une perte possible et la suppression de son dividende. Une jauge des 10 premières valeurs européennes du luxe a perdu 3 % lundi, sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis 10 mois.

Les développements clés qui pourraient influencer les marchés mardi :

* Événements économiques : balance commerciale de la zone euro pour le mois de mai, ventes au détail aux États-Unis.

* Bénéfices : La saison des résultats américains est en cours : BofA, Morgan Stanley et UnitedHealth