PARIS, 15 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes reculent à l'ouverture lundi, avant une salve de résultats et d'éléments de politique monétaire, alors que les derniers chiffres économiques chinois ont déçu et que l'attaque contre Donald Trump ajoute à l'incertitude.



À Paris, le CAC 40 recule de 0,8% à 7.662,39 points vers 07h10 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,32%, contre 0,69% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,44%, l'EuroStoxx 50 0,54% et le Stoxx 600 0,48%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones grignotant 0,28%, contre 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et 0,46% pour le Nasdaq .



Les marchés européens sont animés par les résultats, 59 membres du Stoxx 600 publiant leurs résultats cette semaine.



La prudence domine par ailleurs avant la prochaine réunion de la Banque centrale européenne: si la banque centrale laissera probablement ses taux inchangés jeudi, ses commentaires sur la trajectoire de l'économie européenne pourraient indiquer les prochaines étapes du processus de politique monétaire.



Les mauvais chiffres économiques chinois contribuent à peser sur le sentiment: le PIB a crû de 4,7% au second trimestre, contre 5,1% attendu par le consensus.



Les marchés digèrent enfin les répercussions de l'attaque de dimanche contre Donald Trump, qui pourraient améliorer les perspectives électorales du candidat républicain à la Présidence américaine.



Aux valeurs, Burberry chute de 11,1%, le groupe ayant lancé lundi un avertissement sur ses bénéfices et remplacé son dirigeant.



Les autres valeurs du luxe déclinent en Europe, Kering



abandonnant 4,05%, tandis qu'Hermes et LVMH



déclinent chacun d'un peu plus de 1%.



Atos s'envole de 10,26% après avoir annoncé lundi avoir reçu l'engagement d'un groupe de banques et de porteurs d'obligations sur un montant cible de 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)