Burckhardt Comp: Andreas Brautsch nommé directeur division Systems

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Burckhardt Compression a nommé Andreas Brautsch au poste de directeur de la division Systems et membre de la direction générale. Il entrera en fonction au 1er octobre prochain, en remplacement de Fabrice Billard qui occupe le poste de directeur général (CEO) depuis le 1er avril dernier, a indiqué l'entreprise jeudi soir.

Citoyen allemand, M. Brautsch a notamment un doctorat en construction de machines de l'université d'Edinbourg. Il jouit de plus de 20 ans d'expérience et a occupé des fonctions dirigeantes dans des entreprises internationales comme Hitachi Energy, ABB, General Electric, Alstom Power et Siemens.

rp