Burckhardt Compression finalise la reprise du néerlandais Mark van Schaick

Données financières CHF USD EUR CA 2022 673 M 728 M 646 M Résultat net 2022 55,4 M 59,9 M 53,1 M Dette nette 2022 73,7 M 79,6 M 70,7 M PER 2022 24,5x Rendement 2022 1,79% Capitalisation 1 356 M 1 474 M 1 301 M VE / CA 2022 2,12x VE / CA 2023 1,87x Nbr Employés 2 603 Flottant 86,9% Graphique BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 400,00 CHF Objectif de cours Moyen 427,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 6,75% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marcel Pawlicek Chief Executive Officer Rolf Brändli Chief Financial Officer Ton Büchner Chairman Monika Krüsi Schädle Independent Non-Executive Director Stephan Bross Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG 30.29% 1 474 ATLAS COPCO AB 39.25% 74 281 SMC CORPORATION 19.33% 43 766 FANUC CORPORATION -7.20% 39 807 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 8.80% 38 089 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 38.97% 36 139