Burckhardt cartonne au premier semestre et relève ses ambitions

Zurich (awp) - Le groupe Burckhardt compression a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2022/23 sur des recettes et des résultats en nette hausse, alors que contre toute attente, les prises de commandes ont décollé de plus de moitié, malgré une base de comparaison élevée. Dans la foulée, les objectifs stratégiques ont été revus à la hausse.

D'avril à fin septembre, l'industriel winterthourois a dégagé un bénéfice net de 24,5 millions de francs suisses, en hausse de 37,6% sur un an. L'excédent opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de plus d'un tiers (+35,0%) à 35,5 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 10,6%, en hausse de 80 points de base (pb), précise l'entreprise mardi dans un communiqué.

Les ventes se sont étoffées d'un peu plus d'un quart à 335,8 millions de francs suisses. La surprise vient des entrées de commandes, qui ont bondi de 56,8% en rythme annuel pour s'établir à 706,7 millions, portées par la division Systems, où elles se sont envolées de plus de trois quarts à 531,5 millions de francs suisses, à la faveur notamment de plusieurs gros projets dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).

Si ce dernier indicateur a complètement pris de court la communauté financière, pour le reste, la copie rendue par le fabricant zurichois de compresseurs à piston s'est inscrit dans le bas de la fourchette des projections des analystes sondés par l'agence AWP.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Burkhardt confirme ses objectifs, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 720 et 760 millions et une marge Ebit stable par rapport à l'exercice précédent (10,8%).

Les ambitions à moyen terme en revanche ont été relevées. L'entreprise espère désormais atteindre un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de francs suisses à l'horizon 2027, contre 700 millions jusqu'ici, alors que pour la marge Ebit, la barre a été rehaussée à 12-15% (10-15%). La politique de dividende est reconduite, avec un ratio de distribution de 50 à 70%.

buc/jh