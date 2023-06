Burckhardt dépasse les attentes et régale ses actionnaires

Zurich (awp) - Le groupe Burckhardt Compression a présenté mardi des chiffres supérieurs aux expectatives du marché à tous les niveaux pour son exercice décalé 2022/23 et compte bien en faire profiter ses actionnaires, qui se verront proposer un dividende en hausse de près de deux tiers.

Les entrées de commandes ont atteint un nouveau record à 1,27 milliard de francs suisses, soit 29,9% de plus qu'à fin mars 2022, et ce malgré les difficultés causées par le contexte macroéconomique et politique. Les ventes ont également grimpé à un sommet de 829,7 millions (+27,5%) et l'excédent d'exploitation (Ebit) à 95,0 millions (+35,0%), pour une marge afférente de 11,4%, en hausse de 60 points de base, a indiqué l'industriel winterthourois dans un communiqué.

Au final, Burckhardt a dégagé un bénéfice net de 70 millions de francs suisses, soit 38,9% de mieux qu'en 2023. L'entreprise proposera lors de la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 12 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé, contre 7,50 francs suisses un an plus tôt. Les actionnaires auront également à se prononcer sur l'entrée de Kaspar Kelterborn au conseil d'administration.

La copie rendue par la holding zurichoise a dépassé les projections des analystes sondés par l'agence AWP à tous les niveaux, les prises de commandes et le dividende dépassant même les pronostics les plus optimistes.

Pour l'exercice en cours, la direction s'attend à voir perdurer les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui ne l'empêche pas d'anticiper un chiffre d'affaires compris entre 950 millions et un milliard de francs suisses, ainsi qu'une marge à peu près stable par rapport à celle de l'année écoulée.

buc/al