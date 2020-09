Données financières CHF USD EUR CA 2021 662 M 722 M 615 M Résultat net 2021 38,9 M 42,4 M 36,1 M Dette nette 2021 103 M 113 M 95,8 M PER 2021 22,3x Rendement 2021 2,80% Capitalisation 802 M 875 M 745 M VE / CA 2021 1,37x VE / CA 2022 1,27x Nbr Employés 2 621 Flottant 86,8% Graphique BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 300,00 CHF Dernier Cours de Cloture 237,50 CHF Ecart / Objectif Haut 51,6% Ecart / Objectif Moyen 26,3% Ecart / Objectif Bas -20,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Marcel Pawlicek Chief Executive Officer Ton Büchner Chairman Rolf Brändli Chief Financial Officer Urs Leinhäuser Non-Executive Director Monika Krüsi Schädle Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG -10.38% 875 ATLAS COPCO AB 9.74% 53 907 ROPER TECHNOLOGIES, INC. 10.73% 41 073 FANUC CORPORATION 1.08% 37 651 SMC CORPORATION 15.85% 37 015 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 1.26% 25 582