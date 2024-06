Burckhardt Compression Holding AG est un fabricant suisse de compresseurs alternatifs. Le portefeuille de produits de la société comprend des vannes de compresseur, des anneaux, des pièces d'équipement, des composants de compresseurs à piston labyrinthe et des composants de compresseurs hyper et secondaires. Ses systèmes de compression personnalisés sont utilisés dans les secteurs amont et aval du pétrole et du gaz, du transport et du stockage de gaz, des raffineries, de la chimie, de la pétrochimie et du gaz industriel. La société fournit également des services connexes, tels que la réparation et la maintenance, l'installation, la surveillance et le diagnostic, ainsi que des pièces détachées. Elle est présente dans plus de 80 pays et exploite des sites de production et d'assemblage en Suisse, en Inde, en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud.

Secteur Machines et équipements industriels