Burcon NutraScience Corporation est une société technologique basée au Canada. La société est engagée dans le développement de protéines d'origine végétale pour les aliments et les boissons. La société possède un portefeuille de brevets couvrant ses protéines végétales spécialisées dérivées de graines de pois, de canola, de soja, de chanvre et de tournesol, entre autres sources végétales. La société est impliquée dans la production, la vente, le marketing et la distribution d'ingrédients à base de protéines de légumineuses, y compris les protéines de pois Peazazz et Peazac et ses protéines de canola, Supertein, Puratein et Nutratein (collectivement, les produits). La filiale de la société, Burcon NutraScience (MB) Corp, est engagée dans la recherche et le développement.

Secteur Transformation des aliments