Bureau Veritas : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur Bureau Veritas, sa valeur favorite dans le secteur des services TIC (tests, inspections et certifications), avec un objectif de cours relevé de 7% à 30 euros.



Réexaminant les noms des TIC après les résultats annuels et une année de sous-performance relative, le broker affirme prévoir de meilleures performances en 2023, mais 'rester sélectif avec des valorisations relativement pleines'.



'Bureau Veritas est notre pari préféré sur un mix de marchés finaux favorable et une exécution solide', indique Jefferies, qui rehausse ses estimations de BPA pour le groupe français de 4% pour 2023 et de 3% pour 2024.



