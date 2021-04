Bureau Veritas : UBS dégrade à 'neutre'

UBS a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur Bureau Veritas, qu'il ramène de 'achat' à 'neutre' en raison de la récente surperformance du titre, qui a progressé de 35% sur l'année écoulée contre un gain de 20% pour ses plus proches comparables.



S'il s'attend à ce le groupe français bénéficie d'un vigoureux rebond de l'activité cette année en raison d'un effet rattrapage lié au segment des analyses obligatoires, le courtier s'attend aussi à ce que sa croissance organique se limite à 4% en raison de son exposition à des marchés à faible croissance, tels que l'industrie.



UBS met également en évidence la faible exposition du groupe aux segments de marché en pleine accélération dans les tests, l'inspection et la certification (TIC).



Dans sa note, UBS indique avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 25 à 26 euros.



