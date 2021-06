COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 25 juin 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2021 :

Adoption de l'ensemble des résolutions proposées

L'assemblée générale mixte (l’ « Assemblée Générale ») de la société Bureau Veritas (la « Société ») s’est réunie aujourd'hui à huis clos sous la présidence de Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration.

Toutes les résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale ont été adoptées, parmi lesquelles :

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que l’approbation du versement d’un dividende de 0,36 € par action à payer en numéraire le 7 juillet 2021 (date de détachement le 5 juillet 2021) sur les positions arrêtées le 6 juillet 2021 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Mesdames Ana Giros Calpe et

Lucia Sinapi-Thomas et de Messieurs André François- Poncet et Jérôme Michiels ;

Lucia Sinapi-Thomas et de Messieurs André François- Poncet et Jérôme Michiels ; la nomination de Madame Madame Julie Avrane-Chopard en qualité d’administrateur ;

la ratification de la cooptation de Madame Christine Anglade-Pirzadeh en qualité d’administrateur ;

l’approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux ;

l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2020 au Président du Conseil d’administration et au Directeur Général ; et

l'approbation des éléments de la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général pour l’exercice 2021 ;

le renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société ;

le renouvellement de l'ensemble des délégations et/ou autorisations financières consenties au Conseil d'administration en 2019 ;

les modifications statutaires.

Lors de cette Assemblée, Monsieur Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, et Monsieur François Chabas, Vice-Président Exécutif Finance, sont revenus sur les faits marquants de l’année 2020, les résultats financiers de l’exercice 2020, détaillant notamment le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel ajusté, le bénéfice net par action, le tableau des flux et la situation financière.

Puis, Monsieur Didier Michaud-Daniel a passé en revue les activités, le chiffre d’affaires du

1er trimestre et les perspectives 2021. Il a également mis l'accent sur la durabilité et présenté la stratégie poursuivie par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Monsieur Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration, a présenté les rapports du Conseil d’administration et la Gouvernance. Monsieur Pascal Lebard, Président du Comité des nominations et des rémunérations, a présenté les éléments de la rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général en 2020 ainsi que la politique de rémunération au titre de l'exercice 2021.

L’enregistrement de l’Assemblée Générale, la présentation faite lors de l’Assemblée Générale, ainsi que les résultats complets des votes des résolutions, seront disponibles sur le site internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale).

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie 75 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.





CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)7 52 60 89 78 laurent.brunelle@bureauveritas.com caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

quentin.hua@dgm-conseil.fr

Pièce jointe