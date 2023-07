COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 26 juillet 2023

Cooptation de Geoffroy Roux de Bézieux au Conseil d’administration de Bureau Veritas

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce la cooptation deMonsieur Geoffroy Roux de Bézieuxen qualité d’Administrateur indépendant de la Société.

Sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’administration de Bureau Veritas réuni le 25 juillet 2023, a coopté Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d'Administrateur indépendant de la Société, en remplacement de Monsieur Aldo Cardoso, ayant démissionné de son mandat d’Administrateur à la suite de l’Assemblée générale de la Société réunie le 22 juin dernier, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette nomination prend effet immédiatement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, la cooptation de Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux en qualité d'Administrateur sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale de la Société.

Il remplacera par ailleurs Madame Ana Giros Calpe au sein du Comité des Nominations et des Rémunérations, cette dernière ayant été nommée membre du Comité Stratégique et Présidente du Comité RSE.

Laurent Mignon, Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas, a déclaré : « Je me réjouis queGeoffroy Roux de Bézieuxait accepté de rejoindre le Conseil d’administration de Bureau Veritas.Geoffroy Roux de Bézieux a une vasteexpérience en matière de gouvernanceacquise au sein de grands groupesfrançais. La richesse de son parcours entrepreneurial dans le monde de la technologie et de l’innovationapportera de nouvelles expertises au Conseil d’administration de Bureau Veritas. »



Biographie

Geoffroy Roux de Bézieux a été successivement Président et fondateur de Phone House et d'OMEA Telecom (Virgin Mobile) avant de lancer, en janvier 2015, le groupe Notus Technologies, actif dans l'agroalimentaire et les activités de plein air.

De 2013 à 2018, il a été Vice-Président délégué du MEDEF avant d'en devenir le Président en juillet 2018, jusqu’en juillet 2023.

Geoffroy Roux de Bézieux a été Président de l'association Croissance Plus de 2005 à 2008, et Président de l'UNEDIC de 2008 à 2010.

Il est également membre du Comité d’Organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

Geoffroy Roux de Bézieux, né en 1962, est diplômé de l’ESSEC et d’un DESS à Dauphine.

