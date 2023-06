COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 22 juin 2023

Evolution de la gouvernance de Bureau Veritas

Hinda Gharbi nommée Directrice G énérale

Laurent Mignon nommé Président du Conseil d’administration

Pascal Lebard nommé A dministrateur R éférent et Vice-Président du Conseil d’administration

Création d’un Comité RSE1au sein du Conseil d’administration de Bureau Veritas

A l’issue de l’Assemblée générale du 22 juin, le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni sous la Présidence d’Aldo Cardoso, a décidé la nomination à compter de ce jour d’Hinda Gharbi en tant que Directrice Générale de Bureau Veritas, succédant à Didier Michaud-Daniel.

Aldo Cardoso a déclaré : « Le Conseil d’administration de Bureau Veritas tient à exprimer à Didier Michaud-Daniel son immense reconnaissance pour le travail considérable qu’il a accompli au sein du Groupe pendant plus de10 ans et le rôle majeur qu’il a joué dans la réussite de Bureau Veritas. Sous sa direction, Bureau Veritas a changé de dimension avec un chiffre d’affaires en hausse de plus de 65 % sur la période, plus de 80 000 collaborateurs aux expertises reconnues, 400 000 clients sur tous les continents et une structure financière remarquablement solide. Bureau Veritas a renforcé ses positions à l’international, notamment en Asie et en Amérique du Nord, et est devenu un acteur incontournable des services aux entreprises sur les enjeux de durabilité. A l’occasion de ce passage de témoin, je souhaite au nom de tout le Conseil d’administration beaucoup de réussite à Hinda Gharbi dans le cadre de ses nouvelles fonctions. »

Aldo Cardoso, après 17 ans passés au sein du Conseil, a présenté sa démission au Conseil d’administration de ses fonctions de Président et d’Administrateur de la Société.Le Conseil d’administration a décidé la nomination à l’unanimité de Laurent Mignon en qualité de Président du Conseil d’administration à compter de ce jour.

Aldo Cardoso a accompagné tous les grands mouvements stratégiques de Bureau Veritas. Il a rejoint le Conseil d’administration en qualité de censeur en 2005 et est devenu Administrateur et Président du Comité d’audit et des risques en 2009, puis Président du Conseil d’administration en 2017.

Laurent Mignon a déclaré : « Le Conseil d’administration tient à saluer l’engagement d’Aldo Cardoso tout au long de ses années de présidence dans la conduite des travaux du Conseil et de ses Comités afin d’accompagner le développement de Bureau Veritas aux côtés du management, au bénéfice du Groupe et deses actionnaires. Sa contribution a notamment été décisive dans l’accompagnement de la transition managériale entre Didier Michaud-Daniel et Hinda Gharbi. Je suis trèshonoré d’être nommé Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas au service de l’ensemble de ses actionnaires au moment où s’ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la nomination d’Hinda Gharbi. »

Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil a nommé Pascal LebardAdministrateur Référent et Vice-Président du Conseil d’administration. Pascal Lebard siège au Conseil de Bureau Veritas en tant qu’Administrateur indépendant depuis 2013 et est Président du Comité des nominations et des rémunérations.

Le Conseil a également décidé la mise en place d’un Comité RSE qui sera présidé par Ana GirosCalpe.

Le Conseil a aussi décidé de nommer Julie Avrane Présidente du Comité stratégique en remplacement de Laurent Mignon.

Tous les Comités du Conseil d’administration de Bureau Veritas seront désormais présidés par un Administrateur indépendant.

Biographie d’Hinda Gharbi

Hinda Gharbi a rejoint Bureau Veritas le 1er mai 2022 en tant que Chief Operating Officer et est devenue membre du Comité exécutif du Groupe. Le 1er janvier 2023, Hinda Gharbi a pris le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas.

Diplômée en génie électrique de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs Électriciens de Grenoble, et d’un master en Sciences en traitement des signaux de l’Institut Polytechnique de Grenoble, Hinda a intégré le groupe Schlumberger en 1996, un leader mondial des technologies dans le secteur de l’énergie. Au cours de ses 26 années dans le groupe, Hinda a occupé diverses fonctions de direction générale d’envergure mondiale et régionale dans les opérations dans des activités cœur pour Schlumberger. Elle a également évolué dans des responsabilités transversales telles que les Ressources Humaines, le Développement de Technologies ou encore la Santé, la Sécurité et l’Environnement. Depuis 2017, elle était membre du Comité exécutif de Schlumberger et depuis juillet 2020 elle était Exécutive Vice-Présidente Services and Equipment. Dans ces fonctions, elle était en charge des divisions para pétrolières pour le groupe, ainsi que des enjeux digitaux.

Biographie de Laurent Mignon

Laurent Mignon est Président du Directoire de Wendel depuis le 2 décembre 2022 et a rejoint le Conseil d’administration de Bureau Veritas le 15 décembre 2022. Avant de rejoindre Wendel, Laurent Mignon a exercé ses fonctions au sein du Groupe BPCE, de 2009 à 2022, où il a été Directeur Général de Natixis et membre du Comité de direction générale de BPCE (dont membre du Directoire à partir de 2013) de 2009 à mai 2018, et Président du Directoire du Groupe BPCE de mai 2018 à décembre 2022. Il a également été Président du Conseil d’administration de Natixis, administrateur de CNP Assurances et censeur de Fimalac.

Laurent Mignon a travaillé pendant plus de dix ans pour la Banque lndosuez, d’abord sur les marchés de capitaux, puis dans la banque de financement et d’investissement. En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, puis les AGF (Assurances Générales de France) en 1997 en tant que Directeur financier. Il est nommé au Comité exécutif des AGF en 1998, puis Directeur Général Adjoint en charge de la Banque AGF, d’AGF Asset Management et d’AGF immobilier en 2002, puis en charge de l’assurance vie et des services financiers et de l’assurance-crédit en 2003. En 2006, il est nommé Directeur Général et Président du Comité exécutif. De 2007 à 2009, il a été Associé gérant chez Oddo & Cie.

Outre ses fonctions au sein du groupe Wendel, Laurent Mignon siège au Conseil d’administration de LVMH. Il est également censeur d’Oddo BHF.

Laurent Mignon est diplômé d’HEC en 1986 et de l’Executive Program de Stanford.

Biographie de Pascal Lebard



Pascal Lebard a été coopté en qualité d’Administrateur de la Société par le Conseil d’administration du 13 décembre 2013. Pascal Lebard a débuté sa carrière comme chargé d’affaires auprès du Crédit Commercial de France (1986-1989), puis Directeur associé au sein de 3i SA (1989-1991). En 1991, il devient Directeur d’Ifint devenu Exor Group (groupe Agnelli). En 2003, il rejoint Worms & Cie (devenu Sequana en 2005) en tant que membre du Conseil de surveillance (2003-2004), membre puis Président du Directoire (2004-2005). Il a été administrateur de SGS entre 2004 et 2009. En 2005, il devient Directeur Général Délégué puis Directeur Général de Sequana en 2007 et est nommé Président-Directeur Général en juin 2013. Il a été PDG d’Arjowigggins et d’Antalis de 2007 à 2020. Pascal Lebard est diplômé de l’EDHEC. Il est Président de Equerre Capital Partners depuis 2021.

Biographie d’Ana GirosCalpe

Ana Giros Calpe est membre du Conseil d’administration depuis le 16 mai 2017. Ana Giros Calpe est Directrice Générale Adjointe du Groupe Equans (filiale du Groupe Bouygues) en charge de la Stratégie, du Développement et de la RSE, et Présidente Exécutive BELUX - ANZ.

Elle est ingénieure diplômée de l’École Polytechnique de Barcelone, de l’Insead et de l'IMD. Elle a assumé diverses fonctions au sein du Groupe Suez, dont celle de Directrice Générale Déléguée en charge de l'International, et au sein du Groupe Alstom en tant que Directrice Générale de la division Alstom Services puis en tant que Directrice Générale de Alstom Transport France.

Biographie de Julie Avrane

Julie Avrane a été nommée Administratrice de la Société le 25 juin 2021. Julie Avrane est une ancienne Directrice associée de McKinsey & Company en France, spécialisée dans les hautes technologies, les industries de pointe et les talents/le futur du travail. Elle a servi des clients majeurs à travers l’Europe dans les domaines de la haute technologie, de l’aérospatial et de la défense, du transport et de la mobilité. Elle a 25 ans d’expérience dans le conseil en management, avec une expertise dans le numérique, la stratégie d’entreprise, la croissance, l’organisation, la transformation, les fusions, et en matière de culture et de gestion du changement. Julie Avrane est diplômée de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris et du Collège des ingénieurs. Elle est également titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Elle est membre du Conseil d’administration de Valeo, représentant FSP, d’Unibail-Rodamco-Westfield, d’Exail Technologies, du Groupe Monnoyeur et de la société Crouzet.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 82 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20 et SBF 120.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

