Forte performance opérationnelle et financière au premier semestre 2023 ; croissance organique du chiffre d'affaires plus élevée attendue pour l’année 2023

Principaux éléments financiers1 du premier semestre 2023 (S1 2023)

Chiffre d'affaires de 2 904,2 millions d’euros au premier semestre 2023, en hausse de 7,8 % à données publiées et de 9,4 % sur une base organique (dont 10,3 % au deuxième trimestre)

Résultat opérationnel ajusté de 434,2 millions d'euros, en hausse de 5,7 % par rapport aux 410,9 millions d’euros du premier semestre 2022, ce qui représente une marge opérationnelle ajustée de 15,0 %, avec des variations par rapport à l’année précédente attribuables aux effets de change et de mix

Résultat opérationnel de 372,9 millions d’euros, globalement stable par rapport aux 375,2 millions d’euros du premier semestre 2022

Résultat net ajusté de 276,3 millions d’euros (0,61 euro par action) en hausse de 11,1 % par rapport aux 248,6 millions d’euros du premier semestre 2022

Résultat net part du Groupe de 232,5 millions d'euros, en progression de 3,2 % par rapport aux 225,2 millions d’euros du premier semestre 2022

Flux de trésorerie disponible de 131,9 millions d’euros, en hausse de 1,5 %, avec une croissance des investissements et un besoin en fonds de roulement maîtrisé dans un contexte de forte croissance de chiffre d’affaires au deuxième trimestre

Ratio dette nette ajustée / EBITDA réduit à 0,95x au 30 juin 2023 contre 1,10x lors de l’exercice précédent

Faits marquants du premier semestre 2023

Croissance tirée par la grande majorité du portefeuille dans toutes les régions (Amériques, Moyen-Orient, Europe, Afrique et Asie-Pacifique) et une bonne dynamique sur le pipeline de ventes

Maintien de la traction sur les solutions liées à la Durabilité et à la transition énergétique pour l’ensemble du portefeuille, représentant 55 % des ventes du Groupe au travers des services et solutions de la Ligne Verte BV

Objectifs d’émissions de GES de Bureau Veritas approuvés par l’initiative Science BasedTargets (SBTi) et progrès vers les ambitions RSE 2025

Nouvelles perspectives 2023

Sur la base des performances du semestre, du solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer :

une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires (en hausse, comparé à une croissance organique modérée à un chiffre précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion2 du cash supérieur à 90 %.





Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« La forte croissance organique du chiffre d'affaires, le maintien des marges et la grande solidité de la structure financière au premier semestre 2023 reflètent l'engagement total de toutes nos équipes et la force de notre portefeuille d'activités diversifié et en expansion, ainsi que notre couverture géographique mondiale. Cette excellente performance et notre confiance dans les tendances générales de nos activités pour les mois à venir nous permettent de revoir à la hausse nos perspectives de croissance du chiffre d'affaires.

À plus long terme, notre position de leader mondial dans les services axés sur la Durabilité, la transition énergétique et l'évolution des chaînes d'approvisionnement fait de nous une vigie pour notre secteur et pour la société dans son ensemble. Nous continuerons à promouvoir l'innovation et à placer les clients au centre de nos préoccupations en mettant laDurabilité au cœur de nos activités afin d'amener le Groupe vers le prochain chapitre de son histoire.»

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2023





Le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni le 25 juillet 2023, a arrêté les comptes pour le premier semestre 2023 (S1 2023). Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION À TAUX CONSTANTS Chiffre d’affaires 2 904,2 2 693,4 + 7,8 % + 10,9 % Résultat opérationnel ajusté(a) 434,2 410,9 + 5,7 % + 10,2 % Marge opérationnelle ajustée(a) 15,0 % 15,3 % (30) pb (9) pb Résultat opérationnel 372,9 375,2 (0,6) % + 4,1 % Résultat net ajusté(a) 276,3 248,6 + 11,1 % + 16,9 % Résultat net part du Groupe 232,5 225,2 + 3,2 % + 9,2 % Bénéfice net ajusté par action(a) 0,61 0,55 + 11,1 % + 16,9 % Bénéfice par action 0,51 0,50 + 3,2 % + 9,1 % Flux net de trésorerie généré par l'activité 222,1 213,0 + 4,3 % + 7,1 % Flux de trésorerie disponible(a) 131,9 129,9 + 1,5 % + 5,1 % Dette financière nette ajustée(a) 930,8 1 088,8 (14,5) % (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse.









FAITS MARQUANTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2023





Croissance organique soutenue du chiffre d'affaires au premier semestre, tirée par une demande solide et les services liés à la Durabilité et à la transition énergétique

Sur une base organique, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 a augmenté de 9,4 % par rapport au premier semestre 2022, dont 10,3 % au deuxième trimestre, profitant de tendances de fond solides dans la plupart des activités.

Cela reflète les situations suivantes par activité :

Deux tiers du portefeuille (comprenant les activités Marine & Offshore, Industrie, Bâtiment & Infrastructures et Certification) ont délivré une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres au premier semestre, bénéficiant d’une forte tendance à la décarbonation (Marine & Offshore, Bâtiment & Infrastructures notamment), de la transition énergétique (tirée par les énergies renouvelables) et de la demande croissante pour les services liés à la Durabilité et à l'ESG (pour l’activité Certification notamment).

Un autre cinquième du portefeuille (comprenant l’activité Agroalimentaire & Matières Premières) a enregistré une croissance organique à un chiffre modérée à élevée en hausse de 6,5 %. Cette croissance a été portée par des conditions de marché toujours aussi favorables dans les services aux gouvernements et des tendances soutenues dans d'autres activités.

Un huitième du portefeuille (avec les services liés aux Biens de consommation) a connu une baisse organique du chiffre d’affaires de 3,1 %, en raison à nouveau de niveaux de stocks élevés et du moindre nombre de lancements de nouveaux produits.





Une situation financière solide

À fin juin 2023, la dette financière nette ajustée du Groupe a diminué légèrement par rapport au niveau du 31 décembre 2022. Le Groupe bénéficie d'une structure financière solide, avec l'essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024.

Au 30 juin 2023, Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,7 milliard d'euros et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA a de nouveau diminué pour s’établir à 0,95x (à comparer à 1,10x au 30 juin 2022) et le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées était de 26,10x.

La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était à 4,2 ans alors que le coût moyen de la dette au cours du premier semestre 2023 était de 1,0 % (hors impact IFRS 16), contre 2,5 % au cours du premier semestre 2022, bénéficiant de l’augmentation des produits de placements de trésorerie.

Les actionnaires de Bureau Veritas approuvent la distribution de dividende au titre de l’exercice 2022

Les actionnaires, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de Bureau Veritas, ont approuvé la distribution d’un dividende de 0,77 euro par action au titre de l’exercice 2022 (résolution n° 3, approuvée à 99,99 %) avec une mise en paiement en numéraire le 6 juillet 2023.

NOUVELLES PERSPECTIVES 2023

Sur la base des performances du semestre, d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer :

une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires (en hausse comparé à une croissance organique modérée à un chiffre précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion3 du cash supérieur à 90 %.





ÉVOLUTIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION





Le 22 juin 2023, à l’issue de l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration a décidé des changements suivants :

Laurent Mignon nommé Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas





Laurent Mignon est nommé en tant que Président du Conseil d’administration. Avant cela, il avait rejoint le Conseil d’administration de Bureau Veritas en tant qu’administrateur non exécutif et avait été nommé Vice-président du Conseil d’administration et Président du Comité stratégique le 15 décembre 2022.

Pascal Lebard nommé Administrateur Référent indépendant et Vice-Président du Conseil d’administration





Sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, Pascal Lebard a été nommé Administrateur Référent indépendant et Vice-Président du Conseil d’administration. Il siège au Conseil de Bureau Veritas en tant qu’Administrateur indépendant depuis 2013 et est Président du Comité des nominations et des rémunérations.

Évolutions des Comités, incluant la création d’un Comité RSE





Un Comité RSE a été créé et sera présidé par Ana Giros Calpe. Il a également été décidé de nommer Julie Avrane en tant que Présidente du Comité stratégique, en remplacement de Laurent Mignon.

Tous les Comités du Conseil d’administration de Bureau Veritas sont désormais présidés par un Administrateur indépendant, renforçant ainsi la gouvernance du Groupe.

Pour plus d’informations au sujet des évolutions au sein du Conseil d’administration, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

ÉVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF Hinda Gharbi nommée Directrice Générale de Bureau Veritas



À l’issue de l’Assemblée générale annuelle du 22 juin 2023, le Conseil d’administration de Bureau Veritas a nommé Hinda Gharbi en tant que Directrice Générale. Elle a rejoint Bureau Veritas le 1er mai 2022 en tant que Chief Operating Officer et est membre du Comité exécutif du Groupe. Depuis le 1er janvier 2023, elle occupait le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas.

Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

Au cours du premier semestre de l’année, le Comité exécutif a accueilli deux nouveaux membres reportant à Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas.

Vincent Bourdil nommé Vice-Président exécutif Global Business Lines et Performance de Bureau Veritas





Le 1er mai 2023, Vincent Bourdil a été nommé Vice-Président exécutif de l’organisation Global Business Lines et Performance. Il a rejoint Bureau Veritas en 2016 pour construire et piloter la Global Service Line Food. En 2019, il a été promu Vice-Président des activités Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF) en Asie du Sud-Est. En 2020, Vincent avait pris les fonctions de Senior Vice-Président pour les régions Asie du Sud-Est et Pacifique.

Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

Marc Roussel nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie et Infrastructures, France et Afrique





Marc Roussel a été nommé Vice-Président exécutif Matières Premières, Industrie & Infrastructures (CIF), France et Afrique au 1er mars 2023. Il a rejoint Bureau Veritas en 2015 en tant que Senior Vice-Président, Matières Premières, Industrie & Infrastructures, Afrique.

Pour plus d’informations, le communiqué de presse est disponible en cliquant ici.

BUREAU VERITAS S’ENGAGE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE





Les objectifs d’émissions de GES de Bureau Veritas validés par laSBTi

Le 1er juin 2023, Bureau Veritas a annoncé que ses objectifs à moyen terme ont été validés par l'initiative Science BasedTargets (SBTi).

Le Groupe s'engage d’ici 2030 (à comparer à l’année 2021) à :

réduire ses émissions absolues de GES de scopes 1 et 2 de 42 % ;

réduire ses émissions absolues de GES de scope 3 de 25 %.

Cette validation par la SBTi est une étape majeure, qui s’inscrit dans le plan de transition climatique de Bureau Veritas. Elle témoigne de l’engagement fort du Groupe à suivre une trajectoire de réduction des émissions de CO 2 compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C.





Indicateurs clés – Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

ODD des Nations Unies S1



2023 T1



2023 S1



2022 Exercice



2022 Ambition 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET LE CAPITAL HUMAIN Taux total d’accidents (TAR)4 N° 3 0,23 0,27 0,24 0,26 0,26 Taux de féminisation des postes de direction5 N° 5 29,7 % 29,6 % 29,2 % 29,1 % 35,0 % Nombre d’heures de formation par employé (par an)6 N° 8 12,4 4,2 14,2 32,5 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an)7 N° 13 2,32 2,32 2 ,38 2,32 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 97,1 % 96,6 % 95,9 % 97,1 % 99,0 %

Progrès RSE réalisés au premier semestre 2023

Au cours du premier semestre 2023, Bureau Veritas a mis en œuvre plusieurs actions et initiatives RSE, parmi lesquelles :

Environnement





Partout dans le monde, Bureau Veritas continue d'examiner ses sources d'émissions, et maintient ses efforts pour réduire l'empreinte carbone, en mettant l'accent sur trois priorités :

mener des audits énergétiques de ses laboratoires dans le but d'identifier et de quantifier les projets qui réduisent la consommation d'énergie et les émissions de carbone ;

travailler activement à la rationalisation et à l'écologisation de sa flotte de véhicules ;

utiliser de l'énergie verte chaque fois que cela est possible.





Social



le Groupe a commencé à mettre en œuvre un nouveau système et une nouvelle approche pour l'acquisition de talents, y compris l'investissement dans de nouvelles technologies de recrutement qui l'aideront à embaucher plus efficacement et à répondre plus rapidement aux exigences locales en matière de ressources ; des programmes clés de développement pour tous les employés de Bureau Veritas ont continué à être déployés au niveau du Groupe. Les participants à ces programmes ont été identifiés dans le cadre de l'approche globale de Bureau Veritas en matière d'évaluation des talents et de planification de la relève, et cette approche a été renforcée par des processus plus robustes ;



Bureau Veritas a mené une enquête auprès de ses employés sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion afin de mieux comprendre les domaines clés des stratégies visant à concrétiser la vision du Groupe d'une culture pleinement inclusive.

Récompenses :







Au cours du premier semestre 2023, Bureau Veritas a reçu plusieurs récompenses en matière de RSE :

Le Sustainability Yearbook de S&P Global récompense les entreprises, regroupées par secteur d'activité, qui ont fait preuve d'un fort engagement en matière de Durabilité. Cette année, Bureau Veritas figure dans les 5 % des meilleurs scores ESG de S&P Global dans le secteur des services professionnels ;

en 2023, le magazine français Capital a reconnu Bureau Veritas en tant qu’« entreprise engagée pour la diversité » ;

Bureau Veritas figure dans le classement du Financial Times des « Diversity Leaders 2023 ».





ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE





Chiffre d'affaires en hausse de 7,8 % par rapport à l'année précédente (9,4 % en organique)

Le chiffre d’affaires a atteint 2 904,2 millions d’euros au premier semestre 2023, soit une hausse de 7,8 % par rapport au premier semestre 2022.

La croissance organique s’est élevée à 9,4 % par rapport au premier semestre 2022, avec un rebond de 10,3 % au deuxième trimestre 2023, bénéficiant de solides tendances de marché dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Quatre activités ont enregistré une très forte croissance organique : Marine & Offshore de 15,6 %, Industrie de 15,5 %, Certification de 11,2 % et Bâtiment & Infrastructures (B&I) de 10,8 %. L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a connu une croissance organique de 6,5 % tirée par tous les segments. À l'inverse, les services liés aux Biens de consommation ont connu une baisse organique de 3,1 % en raison de la diminution des lancements de nouveaux produits et d’une baisse des volumes.

Par zone géographique, la région Amériques a été parmi les plus performantes (28 % du chiffre d'affaires ; 12,4 % de croissance organique), principalement tirée par une croissance de 25,9 % en Amérique du Sud grâce notamment à la bonne performance du Brésil et du Chili. La croissance en Europe (35 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 8,6 % sur une base organique) a été générale dans la plupart des pays. L'activité en Asie-Pacifique (28 % du chiffre d'affaires ; croissance organique de 6,3 %) a bénéficié de la reprise progressive des activités en Chine (concentrée au deuxième trimestre), tandis qu'une croissance à deux chiffres a été enregistrée en Australie. Enfin, l'Afrique et le Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires) ont surpassé le reste du Groupe en affichant une croissance organique de 14,4 %, essentiellement tirée par l’activité Bâtiment & Infrastructures et les projets dans le secteur de l’énergie au Moyen-Orient.

L'effet de périmètre est positif à 1,5 %, reflétant l'impact des acquisitions bolt-on des trimestres précédents.

Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 3,1 % (dont 4,9 % au deuxième trimestre), principalement du fait de l’appréciation de l’euro face à la plupart des monnaies.

Un résultat opérationnel ajusté de 434,2 millions d'euros, en hausse de 5,7 %

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 5,7 %, atteignant 434,2 millions d’euros. La marge opérationnelle ajustée au premier semestre 2023 est résiliente sur une base organique dans la mesure où le Groupe est parvenu à délivrer une marge similaire (de 15,2 %) à celle de l’année dernière (de 15,3 %), et ce, malgré les pressions inflationnistes et la performance mitigée de l’activité Biens de Consommation. Les effets de change ont impacté négativement la marge de 21 points de base en raison de l’appréciation de l’euro face aux autres devises, tandis que l’effet périmètre ne l’a que légèrement impacté de -2 points de base.

ÉVOLUTION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE



EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Marge opérationnelle ajustée au 30 juin 2022 15,3 % Variation organique (7) pb Marge opérationnelle ajustée organique 15,2 % Effet périmètre (2) pb Marge opérationnelle ajustée à taux de change constant 15,2 % Effet de change (21) pb Marge opérationnelle ajustée au 30 juin 2023 15,0 %

La marge opérationnelle organique ajustée est restée globalement stable, la croissance du chiffre d'affaires et le levier opérationnel ayant permis d'augmenter les marges dans les secteurs Marine & Offshore, Industrie et Agroalimentaire & Matières premières, compensant la baisse des marges dans les secteurs des Biens de consommation, Bâtiment & Infrastructures et, dans une certaine mesure, de la Certification.

Les autres dépenses opérationnelles au cours du premier semestre 2023 s’élèvent à 61,3 millions d’euros, à comparer à 35,7 millions d’euros au premier semestre 2022, et se décomposent de la façon suivante :

21,1 millions d’euros d’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions (22,0 millions d’euros au premier semestre 2022) ;

21,4 millions d’euros de dépréciation et de mise au rebut d’actifs liés aux activités Agroalimentaire & Matières Premières et Biens de Consommation ;

18,6 millions d’euros de charges de restructuration, principalement liées aux activités de Biens de Consommation, Bâtiment & Infrastructures et celles liées aux matières premières (8,9 millions d’euros au premier semestre 2022) ;

0,2 million d’euros de charges liées aux cessions et acquisitions (à comparer à une perte nette de

1,1 million d’euros au premier semestre 2022).

Le résultat opérationnel s’élève à 372,9 millions d’euros, globalement stable par rapport aux

375,2 millions d’euros du premier semestre 2022.

Un bénéfice net ajusté par action de 0,61 euro, en hausse de 11,1 % par rapport à l’exercice précédent

La charge financière nette s’élève à 15,2 millions d’euros au premier semestre 2023, comparé à 29,5 millions d’euros à la même période en 2022.

Le coût de l’endettement financier net à 24,6 millions d’euros au premier semestre 2023 est en baisse en comparaison au premier semestre 2022 (à 38,9 millions d’euros) et s’explique principalement par l’augmentation des produits de trésorerie.

Au premier semestre 2023, le Groupe enregistre un gain de change de 14,2 millions d’euros, attribuable à l’appréciation du dollar américain et de l’euro face à la plupart des devises de pays émergents, stable en comparaison du gain de 14,2 millions d’euros au premier semestre 2022.

Le coût financier des régimes de retraite s’élève à 1,5 million d’euros au premier semestre 2023 contre 0,8 million d’euros au premier semestre 2022.

La charge d'impôt sur les résultats consolidés s'élève à 113,2 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 111,1 millions d’euros au premier semestre 2022.

Cela représente un taux effectif d'impôt (TEI) de 31,6 % sur la période contre 32,1 % au premier semestre 2022. Il correspond au TEI corrigé de l’effet d’impôt sur les éléments d’ajustements.

Le TEI ajusté est de 30,7 %, en baisse de 0,6 point par rapport au premier semestre 2022. Il correspond au TEI corrigé de l’effet d’impôt sur les éléments d’ajustements. La baisse observée résulte principalement de la réduction des distributions de dividendes en provenance de pays soumis à une retenue à la source au cours de la période.

Le résultat net part du Groupe atteint 232,5 millions d’euros au premier semestre 2023, à comparer à 225,2 millions d’euros au premier semestre 2022.

Le résultat net par action est un bénéfice de 0,51 euro, à comparer à un bénéfice par action de 0,50 euro au premier semestre 2022.

Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève au total à 276,3 millions d’euros, en hausse de 11,1% par rapport aux 248,6 millions d’euros du premier semestre 2022.

Le bénéfice par action ajusté est de 0,61 euro, soit une hausse de 11,1 % par rapport au premier semestre 2022 (0,55 euro par action).

Un flux de trésorerie disponible solide à 131,9 millions d’euros

Le flux net de trésorerie généré par l’activité (cash-flow opérationnel) a augmenté de 4,3 % à 222,1 millions d’euros au premier semestre 2023, à comparer à 213,0 millions d’euros au premier semestre 2022. L'augmentation du résultat avant impôts a été principalement compensée par une variation négative du besoin en fonds de roulement (BFR) de 196,2 millions d’euros, à comparer à une variation négative de 176,7 millions d’euros l'année précédente. Cette évolution s'explique par la forte croissance enregistrée au deuxième trimestre (+10,3 % sur une base organique).

Au 30 juin 2023, le besoin en fonds de roulement s’élève à 517,6 millions d’euros à comparer à 517,2 millions d’euros au 30 juin 2022. En pourcentage du chiffre d’affaires, le besoin en fonds de roulement a diminué de 100 points de base à 8,8 %, en comparaison à 9,8 % au premier semestre 2022.

Le montant total des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, net des cessions (Capex nets) est de 76,4 millions d’euros au premier semestre 2023, en hausse de 46,9 % en comparaison aux 52,0 millions d’euros au premier semestre 2022. Le montant net des investissements du Groupe exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires a augmenté à 2,6 % afin de financer sa croissance dans ses activités de laboratoires. Il était en hausse de 70 points de base par rapport au niveau bas du premier semestre 2022 (1,9 %).

Le flux de trésorerie disponible, correspondant au flux net de trésorerie généré par l’activité après impôts, intérêts financiers et acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, s’élève à 131,9 millions d’euros au premier semestre 2023, par rapport à 129,9 millions d’euros au premier semestre 2022, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l’exercice précédent. Sur une base organique, le flux de trésorerie disponible a atteint 133,0 millions d’euros.

ÉVOLUTION DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE EN MILLIONS D’EUROS Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2022 129,9 Variation organique 3,2 Flux de trésorerie disponible organique 133,0 Effet périmètre 3,5 Flux de trésorerie disponible à taux de change constant 136,5 Effet de change (4,6) Flux de trésorerie disponible au 30 juin 2023 131,9

Au 30 juin 2023, la dette financière nette ajustée s’élève à 930,8 millions d’euros, soit 0,95x l’EBITDA des douze derniers mois, tel que défini pour le calcul des ratios bancaires, contre 0,97x au 31 décembre 2022. La diminution de la dette financière nette ajustée de 44,5 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022 (975,3 millions d’euros) résulte :

du flux de trésorerie disponible de 131,9 millions d’euros ;

du paiement de dividende à hauteur de 13,3 millions d’euros correspondant essentiellement à des dividendes versés aux minoritaires et des retenues à la source sur les dividendes intra-groupe ;

des acquisitions (nettes) et du remboursement de sommes dues aux actionnaires, représentant 14,2 millions d’euros ;

du remboursement des dettes de location (liées à l’application d’IFRS 16), représentant 63,9 millions d’euros ;

d’autres éléments venant diminuer l’endettement du Groupe de 4,0 millions d’euros.





REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2023

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 228,6 204,5 + 11,8 % + 15,6 % - (3,8) % Résultat opérationnel ajusté 56,5 50,1 + 12,7 % Marge opérationnelle ajustée 24,7 % 24,5 % + 22 pb + 113 pb - (91) pb

L’activité Marine & Offshore a enregistré une très forte croissance organique de 15,6 % au premier semestre 2023 (dont 17,7 % au deuxième trimestre), tirée par toutes les régions et activités :

Une croissance organique à deux chiffres dans le segment Nouvelles constructions (39 % du chiffre d’affaires de la division), reflétant un carnet de commandes solide avec une accélération de la conversion en ventes sur le premier et le second semestre.

(39 % du chiffre d’affaires de la division), reflétant un carnet de commandes solide avec une accélération de la conversion en ventes sur le premier et le second semestre. Le sous-segment Navires en service (Core) (46 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une croissance à deux chiffres, continuant à bénéficier d’une importante demande en inspections périodiques, ainsi que des hausses de prix et de la croissance de la flotte classée. Au second semestre, le Groupe attend une croissance relative plus modérée en comparaison à la croissance exceptionnellement forte du deuxième semestre 2022 (effet de rattrapage post-confinement en Chine et effet one-off réglementaire au quatrième trimestre 2022). Au 30 juin 2023, la flotte classée par Bureau Veritas est composée de 11 577 navires, représentant 146,5 millions de tonneaux bruts (GRT).

(Core) (46 % du chiffre d’affaires de la division) a délivré une croissance à deux chiffres, continuant à bénéficier d’une importante demande en inspections périodiques, ainsi que des hausses de prix et de la croissance de la flotte classée. Au second semestre, le Groupe attend une croissance relative plus modérée en comparaison à la croissance exceptionnellement forte du deuxième semestre 2022 (effet de rattrapage post-confinement en Chine et effet one-off réglementaire au quatrième trimestre 2022). Au 30 juin 2023, la flotte classée par Bureau Veritas est composée de 11 577 navires, représentant 146,5 millions de tonneaux bruts (GRT). Une croissance organique à deux chiffres a été enregistrée pour les Services (15 % du chiffre d’affaires de la division, incluant Offshore), qui ont profité de la combinaison d’un bon développement commercial des services non-liés à la classification, notamment les services de conseil en matière d'efficacité énergétique.





Les nouvelles commandes s’élèvent au total à 4,3 millions de tonneaux bruts au 30 juin 2023. Le carnet de commandes atteint ainsi 20,4 millions de tonneaux bruts à la fin du semestre, soit une hausse de 13,3 % par rapport aux 18,0 millions de tonneaux bruts à fin juin 2022. Il est composé de navires utilisant le GNL (gaz naturel liquéfié) comme carburant, de navires porte-conteneurs et de navires spécialisés.

La division a continué à bénéficier de sa position de leader sur le marché des carburants alternatifs, principalement le GNL et la double propulsion au méthanol.

L’activité Marine & Offshore a continué à se concentrer sur les leviers opérationnels permettant des gains d’efficacité via la digitalisation et les services à haute valeur ajoutée. En avril 2023, Bureau Veritas et Kongsberg ont lancé une plateforme de maintenance de machines numériquement optimisée qui permet à l’application de maintenance des machines (MMA) de se connecter directement au système de gestion de maintenance d'un opérateur de navire K-Fleet de Kongsberg Digital. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici (en anglais).

La marge opérationnelle ajustée du semestre s'est améliorée de 22 points de base à 24,7 % par rapport au premier semestre 2022, impactée par des effets de change défavorables (91 points de base). Sur une base organique, elle a augmenté de 113 points de base, bénéficiant du levier opérationnel, d'un mix positif et de l'excellence opérationnelle.

Réalisations en matière de Durabilité

Le Groupe continue d'innover dans le domaine des carburants du futur et des nouveaux systèmes de propulsion. Au deuxième trimestre 2023, il a délivré une approbation de principe (AIP) au processus de décomposition thermocatalytique de Rotoboost pour la capture du carbone. La technologie de Rotoboost convertit le gaz naturel en hydrogène et en carbone solide à l'aide d'un catalyseur liquide. L'hydrogène peut être utilisé pour les piles à combustible ou comme combustible d'appoint pour les moteurs à combustion ou les chaudières à gaz.

Le Groupe a également travaillé sur le financement des navires aligné sur les objectifs de décarbonation du secteur du maritime. Il a mis au point un outil permettant d'élaborer des trajectoires de décarbonation réalistes pour le transport maritime sur la base d'une méthodologie bottom-up. Il a également aidé un pool de banques à définir leurs propres stratégies en matière de décarbonation.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 611,6 588,0 + 4,0 % + 6,5 % - (2,5) % Résultat opérationnel ajusté 82,3 76,2 + 8,0 % Marge opérationnelle ajustée 13,5 % 13,0 % + 50 pb + 66 pb - (16) pb

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a délivré une croissance organique de 6,5 % au premier semestre 2023, marqué par des dynamiques positives pour toutes les activités. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 5,4 % sur une base organique.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 30 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé globalement une croissance organique modérée à un chiffre. Les activités liées aux échanges O&P (Trade) sont en hausse continue, grâce à des volumes et à des initiatives en matière de tarification. La croissance a été particulièrement bonne en Europe, en raison de gains de parts de marché dans des zones clés et d’une activité accrue notamment en Belgique et en Grèce. Tout au long du premier semestre, les services non liés aux échanges et les activités à forte valeur ajoutée, tels que les services Verifuel d’études de quantité de combustible de soute, ainsi que les solutions axées sur la Durabilité ont continué à se développer dans l’ensemble du segment O&P. Le Groupe bénéficie d’une traction croissante grâce à ses nouvelles initiatives sur les biocarburants et l'OCM (Oil Condition Monitoring), qui ont tous deux connu une croissance organique élevée à deux chiffres.

L’activité Métaux & Minéraux (M&M, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique modérée à un chiffre. L’activité Upstream (près des deux-tiers de M&M) affiche une croissance solide (+ 3,1 %). Le Groupe a continué à bénéficier du succès de sa stratégie de laboratoires sur site en remportant plusieurs contrats importants au cours de la période (notamment une mine de minerai de fer en Australie et une mine de cuivre au Chili). Dans les tests liés à l’exploitation minière, l’activité a de nouveau été tirée par le mix de l’or, des métaux de transition énergétique et des minéraux en vrac. Les activités commerciales ont enregistré une croissance organique à deux chiffres de leur chiffre d'affaires (+10,3 %). Cette croissance a été tirée par toutes les principales matières premières, avec des volumes d’échanges importants en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud, ainsi que par des initiatives en matière de tarification.

Le secteur Agroalimentaire (22 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au cours du premier semestre, grâce aux produits agricoles. Les activités d'inspection agricole ont connu une forte croissance, bénéficiant de tendances solides en Europe et notamment dans l'ensemble du couloir du Danube, suite aux changements d'itinéraires commerciaux. L'activité au Moyen- Orient a été particulièrement forte suite à l'ouverture d’un nouveau laboratoire et grâce à la bonne performance commerciale. L'activité Alimentaire a connu une croissance organique modérée à un chiffre, avec une amélioration au cours du deuxième trimestre. Les activités d'inspection ont connu une croissance plus importante que celles en lien avec les tests, bénéficiant notamment d'un environnement réglementaire favorable aux services de traçabilité en Europe (règlement européen contre la déforestation, German Supply Chain act). Les hubs les plus importants du Groupe ont généré de la croissance, l'Australie profitant d’une poursuite de sa diversification. De nouvelles zones géographiques ont également contribué à la hausse de l’activité, notamment les États-Unis (grâce à une montée en puissance suite à l'ouverture de nouveaux laboratoires greenfield) et les pays d'Asie du Sud-Est (contrat gouvernemental important concernant la sécurité alimentaire).

Le segment Services aux gouvernements (15 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au cours du premier semestre. Une forte croissance a été délivrée en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique grâce au solide développement commercial des contrats de VOC (vérification de conformité), ainsi que des contrats de guichet unique en Afrique et en Asie Centrale.

La marge d'exploitation ajustée pour l'activité Agroalimentaire & Matières Premières a augmenté de 50 points de base par rapport à l'année dernière, passant à 13,5 %. Cela a été favorisé par une augmentation du chiffre d’affaires et un effet de mix positif.

Réalisations en matière de Durabilité

Bureau Veritas a remporté un contrat de fourniture de services pour les biocarburants d'un grand producteur de carburants à base de déchets, y compris l'échantillonnage et les analyses pour les produits FAME (Fatty Acid Methyl Ester) aux Pays-Bas.

Au premier semestre 2023, le Groupe a remporté un contrat de sécurité alimentaire et de contrôle qualité au Moyen-Orient en vue d’aider les agriculteurs et producteurs locaux à se conformer aux normes et réglementations exigées par une nouvelle ville durable.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 618,3 562,4 + 9,9 % + 15,5 % - (5,6) % Résultat opérationnel ajusté 76,1 62,2 + 22,4 % Marge opérationnelle ajustée 12,3 % 11,0 % + 125 pb + 147 pb - (22) pb

L'activité Industrie fait partie des activités les plus performantes du portefeuille du Groupe au premier semestre 2023, avec une croissance organique de 15,5 %, dont notamment 18,2 % au deuxième trimestre.

Tous les segments et la plupart des zones géographiques ont contribué à la croissance de la division, avec l’Amérique latine et l’Afrique en tête. La transition énergétique, qui s’est accélérée au cours de la période, est restée un catalyseur clé au niveau global, favorisant les investissements des clients dans les énergies propres et les solutions de décarbonation, ce qui a été bénéfique à l’échelle de toute la division.

Par marché, l'activité Power & Utilities (15 % du chiffre d'affaires de la division) est restée un moteur essentiel de la croissance du portefeuille, avec une performance organique à deux chiffres pour les activités Opex et Capex au cours du semestre (y compris le deuxième trimestre). La croissance a été principalement tirée par l'Amérique latine grâce à la montée en puissance des contrats remportés auprès de divers clients du secteur de la distribution d'énergie, bien que le Groupe ait été plus sélectif quant à la rentabilité des contrats. En Europe, le segment de la production d'énergie nucléaire a largement contribué à la croissance, notamment au Royaume-Uni. Plusieurs opportunités s’annoncent prometteuses à moyen terme pour les nouvelles centrales nucléaires (nouveaux EPR en France et développement de projets de petits réacteurs modulaires (SMR) dans plusieurs pays) ainsi que pour les projets de démantèlement (tels qu'Ignalinia en Lituanie).

Les activités de Production d'Énergie Renouvelable (solaire, éolienne, hydrogène) ont maintenu une forte dynamique au cours de la période, avec une performance organique à deux chiffres dans la plupart des zones géographiques. Une forte croissance a été enregistrée aux États-Unis, avec une forte dynamique d’activité de Bureau Veritas Bradley Construction Management sur des projets solaires, éoliens terrestres ainsi que de transmission d’électricité à haute tension. Cette activité a bénéficié de l’assouplissement des restrictions sur la chaîne d’approvisionnement et des premières opportunités provenant des attentes d’investissement découlant de la loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act). Le Groupe constate une augmentation de la demande et de l'activité dans le domaine du captage et du stockage du carbone, notamment aux États-Unis où il continue d'innover.

Dans le segment du Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d'affaires de la division), une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires a été réalisée au cours du premier semestre. Les deux tiers de l’activité sont liés aux services Opex et ont augmenté de 19,7 %, car ils continuent de bénéficier de la conversion d'un solide pipeline de ventes. Les activités liées aux investissements (Capex), y compris les Services d’approvisionnement, ont connu une croissance organique faible à deux chiffres, essentiellement due au démarrage de nouveaux projets dans le secteur du gaz. Cette évolution s'explique par la volonté des entreprises de gérer leurs actifs de manière plus durable (stratégie de réduction des émissions de carbone en vue d'atteindre l'objectif de zéro émission nette). Les grands contrats se sont multipliés aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, au Brésil en particulier.

Ailleurs, l'activité Automobile (5 % du chiffre d’affaires de la division) affiche une croissance élevée à un chiffre dans un contexte d’atténuation des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En juillet 2023, Bureau Veritas a vendu son activité non stratégique d’inspection automobile aux États-Unis représentant moins de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion active du portefeuille du Groupe.

La marge opérationnelle ajustée du semestre a augmenté de 125 points de base pour atteindre 12,3 %. Elle est attribuable au levier opérationnel lié à la montée en puissance de certains contrats et à une plus grande sélectivité en termes de rentabilité.

Réalisations en matière de Durabilité

Au deuxième trimestre 2023, Bureau Veritas a remporté un contrat majeur de services intégrés sur site (incluant le contrôle qualité des travaux de construction) pour le projet East Anglia THREE de Scottish Power Renewables - l'un des plus grands projets de parc éolien offshore du Royaume-Uni. Une fois achevé, il produira jusqu'à 1 400 MW d'électricité grâce à 95 turbines éoliennes et alimentera plus d'un million de foyers au Royaume-Uni.

Au cours du premier semestre, le Groupe a également obtenu des contrats avec cinq entreprises de services publics en Californie (États-Unis), pour agir en tant qu'évaluateur indépendant du programme d'atténuation des incendies de forêt par le biais de services d'audit et d'inspection sur le terrain. Ces programmes sont exigés par la Public Utilities Commission (Commission des services publics) pour réduire la probabilité d'incendies de forêt en raison des conditions plus sèches associées au changement climatique.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d’affaires 868,8 777,8 + 11,7 % + 10,8 % + 2,3 % (1,4) % Résultat opérationnel ajusté 106,4 103,9 + 2,4 % Marge opérationnelle ajustée 12,2 % 13,4 % (111) pb (134) pb + 21 pb + 2 pb

L’activité Bâtiment & Infrastructures a enregistré une solide croissance organique de 10,8 % au premier semestre 2023, principalement alimentée par les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 12,4 % sur une base organique, avec une croissance à deux chiffres tant dans les activités Capex qu’Opex. Les activités liées à la Construction (55 % du chiffre d’affaires de la division) ont bénéficié d’une dynamique forte liée aux nouveaux projets en Amérique du Sud (notamment au Brésil) et au Moyen-Orient.

La région Amériques (27 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance élevée à un chiffre. En Amérique latine, une bonne performance a été réalisée grâce à la montée en puissance des grands contrats d'assistance à la gestion de projets signés au second semestre 2022, principalement dans les domaines de l'énergie et de l'aluminium. Une croissance faible à un chiffre a été enregistrée au cours du premier semestre 2023 en Amérique du Nord, tirée par l’activité de vérification préalable à la mise en service des datacenters et la résilience de l’activité de mise en conformité. La croissance de certaines activités liées aux Capex a été freinée par l’allongement des processus de décision et un ralentissement des activités commerciales immobilières en lien avec la hausse des taux d'intérêt. Le pipeline reste très solide. Les activités Opex ont enregistré une bonne croissance grâce à la dynamique soutenue des nouveaux services non réglementaires, principalement demandés par les compagnies d'assurance.

En Europe (50 % du chiffre d'affaires de la division), la forte croissance enregistrée est notamment attribuable à la performance à deux chiffres de l’Italie, de l’Espagne et du Royaume-Uni, en raison d'une réglementation plus stricte qui a profité aux activités Opex et Capex. La France, plus gros contributeur de la région (avec 39 % du chiffre d'affaires de la division), a enregistré une croissance organique modérée à élevée de son chiffre d'affaires au premier semestre 2023. Cette hausse est toujours alimentée par la bonne performance de l'activité en service, soutenue par un pipeline solide (notamment dans les services et les inspections en lien avec les certificats d'économies d'énergie) et un bon pricing power sur le mass market. La croissance des activités liées aux investissements est restée modérée en dépit d'un bon carnet de commandes et d’une empreinte plus tournée vers l’infrastructure et les travaux publics par rapport aux bâtiments résidentiels. Le pipeline de ventes lié au Pacte vert pour l’Europe et aux prochains Jeux Olympiques 2024 en France a continué de croître avec des opportunités axées principalement sur les programmes d'efficacité énergétique.

L’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient & Afrique (23 % du chiffre d'affaires de la division) sont les régions les plus performantes, enregistrant une croissance organique à deux chiffres au premier semestre 2023 (ainsi qu’au deuxième trimestre). L’Asie est poussée par l’excellente performance de l’Inde et de l'Asie du Sud- Est. L'activité en Chine s'améliore graduellement. Au Moyen-Orient, le Groupe a continué à afficher une croissance très élevée, principalement grâce au déploiement de nouveaux services liés au développement de projets dans la région. À titre d’illustration, en Arabie saoudite, le Groupe est resté très impliqué dans la prestation des services AQ / CQ pour le projet NEOM, une ville intelligente qui sera alimentée par des énergies renouvelables et deviendra un centre pour les biotechnologies, les médias et le divertissement.

La marge d'exploitation ajustée pour le semestre a baissé de 111 points de base à 12,2 %, contre 13,4 % l'année précédente. Cette baisse est principalement attribuée à des bases de comparaison peu favorables liées à un one-off positif associé à des dettes sociales en France au premier semestre 2022, dont l’effet s’est majoritairement inversé au deuxième semestre 2022.

Réalisations en matière de Durabilité

Au deuxième trimestre 2023, le Groupe a remporté plusieurs contrats dans le domaine des audits énergétiques pour aider des clients de différents secteurs (construction, banques, transports) à se conformer au Décret Tertiaire imposant des engagements de réduction en termes de consommation d'énergie dans le secteur tertiaire français.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 227,8 209,2 + 8,9 % + 11,2 % - (2,3) % Résultat opérationnel ajusté 41,7 40,0 + 4,3 % Marge opérationnelle ajustée 18,3 % 19,1 % (80) pb (63) pb - (17) pb

L'activité Certification a délivré une forte croissance organique de 11,2 % au cours du premier semestre 2023 (similaire entre le premier et le deuxième trimestre). Cette bonne performance a été soutenue par l’accélération de la diversification du portefeuille du Groupe. La croissance a été soutenue à la fois par le volume et par un effet prix solide au cours du semestre, en raison principalement de la très bonne traction en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique, où l'offre a été élargie à de nouveaux services (avec la transition des schémas QHSE traditionnels vers de nouveaux services). Cela est illustré par la performance soutenue dans des pays tels que le Brésil, le Vietnam et l'Inde, portée par la bonne dynamique pour les solutions axées sur la RSE et les audits sur mesure.

Une croissance à deux chiffres a été enregistrée pour les schémas QHSE, pour les services en lien avec la Chaîne d’approvisionnement, ainsi que la Certification alimentaire (portée par la Sécurité alimentaire), avec une forte dynamique pour les solutions liées à la Durabilité. La dynamique a été particulièrement forte sur les certifications dédiées aux entreprises pour la lutte contre la corruption, la protection des données, les systèmes de management de l’informatique et la continuité des activités. Comme au premier trimestre 2023, les solutions de Cybersécurité ont affiché des performances remarquables. Cela s'explique par la demande croissante pour un contrôle accru des systèmes de sécurité. Aux Émirats arabes unis, Bureau Veritas a récemment remporté un contrat important de fourniture de services de cybersécurité et de tests de pénétration pour le compte d'une société du secteur de l’énergie.

Les solutions axées sur la Durabilité restent en forte demande, la quête d’une meilleure protection des marques, de la transparence des données et de la responsabilité sociale dans toute la chaîne d’approvisionnement étant à l'origine d’une croissance organique de 17,3 %. Cela reflète la forte demande concernant la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des audits ESG des chaînes d’approvisionnement.

La marge opérationnelle ajustée du semestre, solide, s’établit à 18,3 %, contre 19,1 % l'année précédente. Cette baisse de 80 points de base par rapport à un niveau record s’explique par des effets de change négatifs et de mix.

Réalisations en matière de Durabilité

Au deuxième trimestre 2023, Bureau Veritas a noué un partenariat avec Enhesa, un fournisseur mondial d’informations sur la réglementation et la Durabilité au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique. Sur la base des exigences légales identifiées par la solution Enhesa, Bureau Veritas fournira des services complets de conformité réglementaire aux organisations de ces pays qui cherchent à mettre en œuvre, mesurer et atteindre leurs objectifs en matière d'exigences ESG, HSE et de Durabilité.

Au cours du premier semestre 2023, Bureau Veritas a remporté de nombreux contrats dans le domaine de la Durabilité. Par exemple, le Groupe a remporté un contrat pour aider Valeo à produire des balais essuie-glace conçus pour réduire les émissions de CO 2 de 61 % en comparaison à un balai essuie-glace standard commercialisé sur le marché européen.

Bureau Veritas a également signé des accords avec trois grandes entreprises de datacenters basées au Danemark afin d'évaluer et de vérifier leur conformité avec l'Initiative d'autorégulation (SRI) dans le cadre du Pacte pour des centres de données climatiquement neutres (CNDCP).

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D’EUROS S1 2023 S1 2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Chiffre d'affaires 349,1 351,5 (0,7) % (3,1) % + 6,0 % (3,6) % Résultat opérationnel ajusté 71,2 78,5 (9,3) % Marge opérationnelle ajustée 20,4 % 22,3 % (195) pb (67) pb (95) pb (33) pb

La division des services de Biens de consommation affiche une performance organique en retrait de 3,1 % sur le premier semestre 2023 (dont -2,7 % au deuxième trimestre), avec des tendances contrastées selon les régions et les services.

Au cours de la période, l'Asie est restée la région la plus impactée par le ralentissement économique mondial, tandis que les Amériques (en particulier l'Amérique latine) et le Moyen-Orient & l'Afrique (avec la Turquie en tête) continuent de bénéficier à la fois de la stratégie de diversification mise en œuvre au cours des dernières années et des tendances structurelles du marché de la délocalisation de proximité (near-shoring).

Les segments Textiles, Biens durables et Jouets (49 % du chiffre d'affaires de la division) ont connu une décroissance organique à un chiffre au premier semestre 2023, en raison de la baisse des volumes et des niveaux de stocks élevés qui en résultent, même si l'activité s'est légèrement améliorée au cours du deuxième trimestre. Le Textile a affiché des performances mitigées selon les pays : comme attendu, la Chine a délivré une faible performance, tandis que des dynamiques contrastantes ont été observées entre les pays d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud (Bangladesh, Pakistan et Sri Lanka), ces derniers ayant bénéficié de la poursuite de la réorientation structurelle des approvisionnements en dehors de Chine. De même, la Turquie a connu une forte augmentation des volumes de tests, car elle a continué à bénéficier de la délocalisation de l'approvisionnement des détaillants européens. Cette évolution s’inscrit dans la logique de la stratégie de diversification géographique du Groupe, qui s'oriente vers de nouveaux pays de production plus proches des pays de consommation.

L'activité Cosmétiques, Hygiène et Beauté (8 % du chiffre d'affaires de la division) a délivré une solide croissance organique à deux chiffres au premier semestre, tirée par l'Asie et les États-Unis. La Corée du Sud a bénéficié de sa diversification dans les Cosmétiques, l’Hygiène et la Beauté, tandis que l'Italie a été de nouveau portée par les produits de luxe et le cuir. L'intégration d'Advanced Testing Laboratory (ATL) et de Galbraith Laboratories Inc., toutes deux acquises l'année dernière aux États-Unis progresse bien avec des perspectives de ventes prometteuses. Ces acquisitions permettent à Bureau Veritas de renforcer son positionnement sur ce secteur en croissance.

Les services d'Inspection et d'Audit (12 % du chiffre d'affaires de la division) ont maintenu leur dynamique de croissance grâce à la forte progression des services de Durabilité au cours du premier semestre 2023 : cela comprend les audits sur les produits bio, audits de recyclage, audits sociaux et la vérification des revendications « vertes » dans la plupart des zones géographiques.

Enfin, le segment Technologies8 (31 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché des résultats inférieurs à la moyenne de la division, toujours affecté par la baisse généralisée de la demande d'équipements électriques et sans fil ainsi que par la réduction temporaire du nombre de lancements de nouveaux produits qui en a résulté. Le sous-segment de la Nouvelle Mobilité a enregistré une croissance à deux chiffres, tirée par la Chine et les États-Unis, zones où le Groupe a réalisé des investissements importants et qui bénéficient de la montée en puissance de nouveaux laboratoires. Cela reflète la bonne traction sur les tests des moteurs de véhicules électriques, les tableaux de bord ou les stations de recharge. Au cours du premier semestre 2023, le Groupe a poursuivi sa stratégie de diversification géographique afin de tirer parti des changements structurels en matière d'approvisionnement qui se produisent actuellement en Asie du Sud et du Sud-Est. À cet égard, au premier trimestre, Bureau Veritas a ouvert un nouveau laboratoire à Hanoï qui sera entièrement dédié aux tests de connectivité et aux tests dans le Wireless.

La marge opérationnelle ajustée a baissé de 195 points de base à 20,4 % ce semestre contre 22,3 % l'année précédente. Ceci est principalement dû à la baisse du chiffre d'affaires et à des effets de périmètre et de change négatifs. Les bénéfices de plusieurs mesures visant à réduire les coûts devraient être constatés au cours du second semestre de l'année.

Réalisations en matière de Durabilité

Au cours du premier semestre 2023, le Groupe a remporté un contrat avec une grande entreprise américaine de vêtements de sport pour réaliser des audits réglementaires et procurer des services de Durabilité (Directive sur l’efficacité énergétique, Directive sur la performance énergétique des bâtiments) dans 40 pays où la marque est présente ; grâce à ces services, Bureau Veritas aide ses clients à gérer leur stratégie ESG et à fournir la preuve de leurs engagements.

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2023 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T2 / S1



2023 T2 / S1



2022 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 115,6 103,1 + 12,1 % + 17,7 % - (5,6) % Agroalimentaire & Matières Premières 308,9 307,3 + 0,5 % + 5,4 % - (4,9) % Industrie 323,0 293,8 + 9,9 % + 18,2 % - (8,3) % Bâtiment & Infrastructures 437,2 388,7 + 12,5 % + 12,7 % + 2,6 % (2,8) % Certification 120,9 111,9 + 8,0 % + 11,3 % - (3,3) % Biens de consommation 194,2 198,5 (2,2) % (2,7) % + 5,2 % (4,7) % Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 1 499,8 1 403,3 + 6,9 % + 10,3 % + 1,5 % (4,9) % Marine & Offshore 228,6 204,5 + 11,8 % + 15,6 % - (3,8) % Agroalimentaire & Matières Premières 611,6 588,0 + 4,0 % + 6,5 % - (2,5) % Industrie 618,3 562,4 + 9,9 % + 15,5 % - (5,6) % Bâtiment & Infrastructures 868,8 777,8 + 11,7 % + 10,8 % + 2,3 % (1,4) % Certification 227,8 209,2 + 8,9 % + 11,2 % - (2,3) % Biens de consommation 349,1 351,5 (0,7) % (3,1) % + 6,0 % (3,6) % Chiffre d’affaires du premier semestre 2 904,2 2 693,4 + 7,8 % + 9,4 % + 1,5 % (3,1) %

(a) Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2022 ont été retraités en raison d'un reclassement d'env. 1,9 m€ de l’activité Industrie vers l’activité Bâtiments & Infrastructure.

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 PAR TRIMESTRE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2023 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 Marine & Offshore 113,1 115,6 Agroalimentaire & Matières Premières 302,7 308,9 Industrie 295,3 323,0 Bâtiment & Infrastructures 431,6 437,2 Certification 106,9 120,9 Biens de consommation 154,9 194,2 Total Groupe 1 404,5 1 499,8

ANNEXE 3 : RÉSULTAT ET MARGE OPÉRATIONNELS AJUSTÉS PAR ACTIVITÉ





RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

AJUSTÉ MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE S1 2022



S1 2022



VARIATION

(%)



S1 2023



S1 2022 VARIATION EN MILLIONS D'EUROS (POINTS DE BASE) Marine & Offshore 56,5 50,1 + 12,7 % 24,7 % 24,5 % + 22 Agroalimentaire & Matières Premières 82,3 76,2 + 8,0 % 13,5 % 13,0 % + 50 Industrie 76,1 62,2 + 22,4 % 12,3 % 11,0 % + 125 Bâtiment & Infrastructures 106,4 103,9 + 2,4 % 12,2 % 13,4 % (111) Certification 41,7 40,0 + 4,3 % 18,3 % 19,1 % (80) Biens de consommation 71,2 78,5 (9,3) % 20,4 % 22,3 % (195) Total Groupe 434,2 410,9 + 5,7 % 15,0 % 15,3 % (30)

ANNEXE 4 : EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Extraits des états financiers au 30 juin 2023, audités et arrêtés par le Conseil d’administration du

25 juillet 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux comptes a été émis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Chiffre d’affaires 2 904,2 2 693,4 Achats et charges externes (828,9) (767,6) Frais de personnel (1 532,6) (1 414,1) Impôts et taxes (29,1) (28,1) (Dotations) / reprises de provisions (11,1) 4,8 Dotations aux amortissements (135,4) (128,7) Autres produits et charges d’exploitation 5,8 15,5 Résultat opérationnel 372,9 375,2 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 0,3 0,1 Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 373,2 375,3 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 22,4 1,4 Coût de l'endettement financier brut (47,0) (40,3) Coût de l'endettement financier net (24,6) (38,9) Autres produits et charges financiers 9,4 9,4 Résultat financier (15,2) (29,5) Résultat avant impôts 358,0 345,8 Charge d'impôt (113,2) (111,1) Résultat net 244,8 234,7 Intérêts minoritaires (12,3) (9,5) Résultat net part du Groupe 232,5 225,2 Résultat par action (en euros) : Résultat net 0,51 0,50 Résultat net dilué 0,51 0,49





ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2023 31 DÉC. 2022 Écarts d'acquisition 2 115,3 2 143,7 Immobilisations incorporelles 366,7 392,5 Immobilisations corporelles 366,2 374,8 Droits d'utilisation 378,7 381,3 Actifs financiers non courants 103,8 108,1 Impôts différés actifs 103,4 122,6 Total actif non courant 3 434,1 3 523,0 Clients et autres débiteurs 1 588,0 1 553,2 Actifs sur contrats 339,9 310,3 Impôt sur le résultat – actif 56,3 42,2 Instruments financiers dérivés 8,5 6,3 Autres actifs financiers courants 15,2 22,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 687,7 1 662,1 Total actif courant 3 695,6 3 596,2 Actifs destinés à être cédés 9,4 - TOTAL ACTIF 7 139,1 7 119,2 Capital 54,4 54,3 Réserves et résultat consolidés 1 639,2 1 807,8 Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société 1 693,6 1 862,1 Participations ne donnant pas le contrôle 71,0 65,9 Total capitaux propres 1 764,6 1 928,0 Dettes financières non courantes 2 090,3 2 102,0 Dettes de location non courantes 306,8 308,4 Autres passifs financiers non courants 92,9 99,1 Impôts différés passifs 77,4 88,1 Avantages au personnel à long terme 141,0 141,7 Provisions pour risques et charges 71,8 72,9 Total passif non courant 2 780,2 2 812,2 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 1 156,0 1 267,4 Passifs sur contrats 254,4 255,0 Impôt sur le résultat exigible 113,6 103,7 Dettes financières courantes 531,4 535,4 Dettes de location courantes 100,2 99,4 Instruments financiers dérivés 5,3 6,3 Autres passifs financiers courants 431,6 111,8 Total passif courant 2 592,5 2 379,0 Passifs destinés à être cédés 1,8 - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 7 139,1 7 119,2





TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Résultat avant impôts 358,0 345,8 Elimination des flux des opérations de financement et d'investissement 16,1 (4,0) Provisions et autres éléments sans incidence sur la trésorerie 13,2 26,1 Amortissements et dépréciations 135,3 129,0 Variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (196,2) (176,7) Impôts payés (104,3) (107,2) Flux net de trésorerie généré par l'activité 222,1 213,0 Acquisitions de filiales (14,0) (45,7) Cessions d'activités - (1,2) Acquisitions d'immobilisations corporelles & incorporelles (79,8) (53,7) Cessions d'immobilisations corporelles & incorporelles 3,4 1,7 Acquisitions d'actifs financiers non courants (5,2) (6,4) Cessions d'actifs financiers non courants 5,1 11,3 Variation des prêts et avances consentis 1,8 2,4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (88,7) (91,6) Augmentation du capital 2,9 3,2 Acquisition / Cession d'actions propres (1,1) (50,8) Dividendes versés (13,3) (9,8) Augmentation des emprunts et autres dettes financières - 42,3 Remboursement des emprunts et autres dettes financières (0,1) (2,9) Remboursement des dettes envers les actionnaires (0,2) - Remboursement des dettes et intérêts de location (63,9) (61,1) Intérêts payés (13,8) (31,1) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (89,5) (110,2) Incidence des écarts de change (16,5) 12,5 Variation de la Trésorerie nette 27,4 23,7 Trésorerie nette au début de la période 1 655,7 1 410,4 Trésorerie nette à la fin de la période 1 683,1 1 434,1 Dont disponibilités et équivalents de trésorerie 1 687,7 1 449,0 Dont concours bancaires courants (4,6) (14,9)

ANNEXE 5 : RÉSULTAT FINANCIER DÉTAILLÉ

RÉSULTAT FINANCIER EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Coût de l'endettement financier net (24,6) (38,9) Résultat de change 14,2 14,2 Coût financier des régimes de retraites (1,5) 0,8 Autres (3,3) (5,6) Résultat financier (15,2) (29,5)

ANNEXE 6 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Résultat opérationnel 372,9 375,2 Amortissement des actifs incorporels issus des acquisitions 21,1 21,9 Dépréciation et mise au rebut d’actifs immobilisés 21,4 3,7 Charges de restructuration 18,6 8,9 Résultats de cessions d'activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions 0,2 1,1 Total des éléments d'ajustement 61,3 35,7 Résultat opérationnel ajusté 434,2 410,9





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN POURCENTAGE ET POINTS DE BASE Résultat opérationnel ajusté au 30 juin 2022 410,9 Variation organique 36,8 Résultat opérationnel ajusté organique 447,7 Effet périmètre 5,2 Résultat opérationnel ajusté à taux de change constant 452,9 Effet de change (18,7) Résultat opérationnel ajusté au 30 juin 2023 434,2





TAUX EFFECTIF D'IMPÔT AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Résultat avant impôts 358,0 345,8 Charge d'impôt (113,2) (111,1) Taux Effectif d'impôt (TEI)(a) 31,6 % 32,1 % Taux Effectif d'Impôt (TEI) ajusté(b) 30,7 % 31,3% (a) TEI = Charge d'impôt / résultat avant impôt

(b) TEI ajusté = Charge d'impôt ajustée des effets d'impôt sur les éléments d'ajustement / résultat avant impôt, avant prise en compte des éléments d'ajustement





RÉSULTAT NET AJUSTÉ EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Résultat net part du Groupe 232,5 225,2 BPA(a) (en euro par action) 0,51 0,50 Éléments d’ajustement 61,3 35,7 Effet d’impôt sur les éléments d'ajustement (15,6) (8,4) Intérêts minoritaires (1,9) (3,9) Résultat net ajusté part du Groupe 276,3 248,6 BPA ajusté(a) (en euro par action) 0,61 0,55 (a) Calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions : 452 412 873 au S1 2023 et 452 052 884 au S1 2022





ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2022 248,6 Variation organique et effet périmètre 42,1 Résultat net ajusté part du Groupe à taux de change constant 290,7 Effet de change 14,4 Résultat net ajusté part du Groupe au 30 juin 2023 276,3





FLUX DE TRÉSORIE DISPONIBLE EN MILLIONS D'EUROS S1 2023 S1 2022 Flux net de trésorerie généré par l’activité

(Cash-flow opérationnel) 222,1 213,0 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions (76,4) (52,0) Intérêts payés (13,8) (31,1) Flux de trésorerie disponible 131,9 129,9 ÉVOLUTION DU FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2022 213,0 Variation organique 11,0 Flux net de trésorerie généré par l'activité organique 224,0 Effet périmètre 4,3 Flux net de trésorerie généré par l'activité à taux de change constant 228,3 Effet de change (6,2) Flux net de trésorerie généré par l'activité au 30 juin 2023 222,1





DETTE FINANCIÈRE NETTE AJUSTÉE EN MILLIONS D'EUROS 30 JUIN 2023 31 DÉC. 2022 Endettement brut total 2 621,7 2 637,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 687,7 1 662,1 Endettement net consolidé 934,0 975,3 Instruments de couverture de devises (3,2) - Dette financière nette ajustée 930,8 975,3

ANNEXE 7 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

la croissance organique ;

l'impact périmètre ;

l’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ ET MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE

Les deux indicateurs mentionnés ci-après correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance sous-jacente et intrinsèque du Groupe. En outre, Bureau Veritas estime que ces indicateurs, présentés au niveau du Groupe et pour chaque activité, sont plus représentatifs de la performance opérationnelle de son secteur d’activité.

Résultat opérationnel ajusté

Le résultat opérationnel ajusté correspond au résultat opérationnel avant prise en compte des éléments d’ajustement suivants :

les amortissements des actifs incorporels issus des acquisitions ;

les pertes de valeurs des écarts d’acquisition ;

les dépréciations et mises au rebut d'actifs immobilisés ;

les résultats de cession d’activités et autres charges et produits relatifs aux acquisitions (honoraires et charges d’acquisition d’activités, ajustements des compléments de prix d’acquisition des activités) ;

les charges de restructuration.





Lorsqu’une acquisition est réalisée en cours d’exercice, le montant des amortissements des actifs incorporels est calculé en tenant compte d’un prorata temporis.

Étant donné la durée de la période d’ajustement permettant de déterminer la juste valeur des actifs et passifs acquis (12 mois), l’amortissement des actifs incorporels de l’année d’acquisition peut, dans certains cas, reposer sur une évaluation temporaire et être légèrement ajusté l’année suivante, lorsque la valeur finale des actifs incorporels est connue.

Le résultat opérationnel ajusté organique représente le résultat opérationnel ajusté à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du résultat opérationnel et du résultat opérationnel ajusté.

Marge opérationnelle ajustée

La marge opérationnelle ajustée, présentée en pourcentage, correspond au résultat opérationnel ajusté rapporté au chiffre d’affaires. La marge opérationnelle ajustée peut être exprimée sur une base organique ou à taux de change constants, permettant dans ce dernier cas d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe.

TAUX EFFECTIF D’IMPÔT AJUSTÉ

Le taux effectif d’impôt (TEI) représente la charge d’impôt divisée par le montant du résultat avant impôt.

Le taux effectif d’impôt ajusté (TEI ajusté) représente la charge d'impôt ajustée de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement divisée par le résultat avant impôt avant prise en compte des éléments d'ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté).

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

Résultat net ajusté part du Groupe

Le résultat net ajusté part du Groupe est défini comme le résultat net part du Groupe ajusté des éléments d’ajustement (voir ci-avant la définition du résultat opérationnel ajusté) et de l’effet d'impôt sur les éléments d'ajustement. Le résultat net ajusté part du Groupe exclut la part des intérêts minoritaires sur les éléments d’ajustement et ne concerne que les activités poursuivies.

Le résultat net ajusté part du Groupe peut être exprimé à taux de change constants, permettant ainsi d’isoler la performance de l’effet de change qui est exogène au Groupe. L’effet de change est calculé sur la base de la conversion des différents éléments du compte de résultat de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

Résultat net ajusté part du Groupe par action

Le résultat net ajusté part du Groupe par action, ou bénéfice net ajusté par action (BPA ajusté), correspond au résultat net ajusté part du Groupe divisé par le nombre moyen pondéré d’actions sur l’exercice.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Le flux de trésorerie disponible correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité (ou cash-flow opérationnel) retraité des éléments suivants :

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles ;

intérêts payés.





Il est à noter que le flux net de trésorerie généré par l’activité est présenté après impôts payés.

Le flux de trésorerie disponible organique représente flux de trésorerie disponible à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

L’impact périmètre et l’effet de change sont calculés selon une approche similaire à celle appliquée pour le chiffre d’affaires pour chacune des composantes du flux net de trésorerie généré par l’activité et du flux de trésorerie disponible.

ENDETTEMENT FINANCIER

Endettement brut

L’endettement brut (ou dette financière brute) correspond aux emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits auxquels s’ajoutent les concours bancaires.

Endettement net

L’endettement net (ou dette financière nette) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. La trésorerie et équivalents de trésorerie est constituée des valeurs mobilières et créances assimilées ainsi que des disponibilités.

Endettement net ajusté

L’endettement net ajusté (ou dette financière nette ajustée) tel que défini et utilisé par le Groupe correspond à l’endettement net tenant compte des instruments de couverture de devises et de taux d’intérêt.

EBITDA CONSOLIDÉ

L’EBITDA consolidé correspond au résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et provisions ajusté des 12 derniers mois de toute entité acquise. L’EBITDA consolidé est utilisé par le Groupe dans le cadre du suivi des ratios bancaires.

Pièce jointe