BUREAU VERITAS : UBS reste à l'Achat

UBS réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 23 euros sur Bureau Veritas au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2020. Le bureau d'études note une décroissance organique trimestrielle (-4,4%) moins prononcée que le consensus (-8,1%). L'analyste ajoute que quatre divisions sur six ont dépassé ses attentes sur la période.UBS réajuste à la hausse ses anticipations de bénéfice par action ajusté et anticipe désormais un BPA ajusté de 73 cents pour 2020, 81 cents pour l'exercice 2021 et 93 cents pour 2022 contre respectivement 71 cents, 79 cents et 90 cents dans sa précédente note.