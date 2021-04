BUREAU VERITAS : acquiert Bradley Construction Management aux États-Unis

Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Bradley Construction Management, une société américaine de premier plan dans les services de gestion de la construction pour le secteur des énergies renouvelables. Elle propose des services de représentation de propriétaire et d’assistance à la construction et à la gestion de site dans le cadre de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie. Créée en 2013 et basée à Dallas, au Texas, la société emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2020.



Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.



Les services de Bradley Construction Management viendront compléter la Ligne Verte BV, une large gamme de services et de solutions pour le développement durable.