BUREAU VERITAS : participe au lancement du premier label dédié à la préservation des océans

La Fondation de la Mer et Bureau Veritas, en lien avec le ministère de la Mer, viennent de lancer "Ocean Approved", le premier label mondial permettant de distinguer les entreprises qui s’engagent à prendre en compte et améliorer leur impact sur l’Océan. Construit sur la base de Référentiel Océan, créé par la Fondation de la Mer en 2020, il est accessible aux organisations de tous pays, quels que soient leur secteur d'activité et leur taille. Ce label respecte les meilleurs standards de gouvernance définis par la plateforme RSE de France Stratégie.



La Délégation à la mer et au littoral (DML) au ministère de la Mer, a été associée par la Fondation de la Mer à son élaboration, aux côtés de Bureau Veritas, BPI France, BCG, EpE et France Invest, réunis au sein du comité de gouvernance du label.



Le processus de labellisation s'appuie sur l'évaluation des actions engagées par l'entreprise, et sur l'analyse de la gouvernance en place. Par exemple, cela peut porter sur la diminution ou le recyclage des matières plastiques utilisées, l'amélioration du traitement des eaux usées rejetées ou encore une meilleure prise en compte de la protection des zones littorales pour les entreprises concernées.



Un audit est pratiqué par un organisme tiers indépendant, agréé par la Fondation de la Mer pour son expertise et son savoir-faire, afin de garantir la réalité et la sincérité des déclarations de l'entreprise. Bureau Veritas est l'un des organismes tiers indépendants agréés.



L'ensemble du processus de labellisation et d'audit a été testé auprès de trois entreprises pilotes : un énergéticien (Engie), un opérateur de centres de données (Interxion), une entreprise de cosmétique marine (Thalgo).