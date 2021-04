BUREAU VERITAS: retour de la croissance au premier trimestre

Le chiffre d’affaires de Bureau Veritas a atteint 1,155 milliard d’euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 1,3% sur un an. La croissance organique est de 6,6%, en amélioration séquentielle par rapport au dernier trimestre 2020, qui avait enregistré une baisse de 2%. La société de certification a particulièrement bien progressé dans deux de ses principales activités: en Bâtiment & Infrastructures, la croissance est de 9,1% à 347,2 millions d'euros (+13,3% en organique), et en Biens de Consommation, elle est de 12,5% à 139,8 millions (+18,7% en organique).



L'Agroalimentaire & Matières Premières et l'Industrie ont en revanche reculé de 8,6% et 8,2% respectivement, soit un repli organique de 3,6% et 0,4%.



À la fin du mois de mars 2021, la dette financière nette ajustée du Groupe a connu une légère baisse par rapport au niveau enregistré le 31 décembre 2020. Et il disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,1 milliard d'euros et d'une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros.



Bureau Veritas a confirmé ses objectifs 2021 d'atteindre une "solide croissance organique de son chiffre d'affaires", d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée, et de générer des flux de trésorerie "maintenus à un niveau élevé".