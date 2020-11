Bureau Veritas : 250 GW de projets en énergies renouvelables

Bureau Veritas revendique une expérience de plus de 3000 projets éoliens terrestres et solaires dans plus de 50 pays sur tous les continents, et de plus de 50 projets d'éoliennes en mer, 'dont des projets phares de l'industrie'.



Au total, ces projets représentent un support technique à 250 GW de capacité de production d'énergies renouvelables, soit l'équivalent de près d'un quart des capacités du parc énergétique (énergies renouvelables et conventionnelles) de l'Union européenne.



'Ces dernières années, nous avons renforcé notre gamme de solutions afin de relever les défis immédiats et futurs du développement et de l'exploitation des énergies renouvelables', affirme Joerg Gmeinbauer, vice-président, énergie & utilités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.