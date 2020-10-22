Bureau Veritas : CA de 1,15 md au T3, en baisse organique de 4,4%

22 octobre (Reuters) - Bureau Veritas a publié
jeudi les résultats suivants pour le troisième trimestre:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,148 MILLIARD DEUROS, EN BAISSE DE
4,4%
SUR UNE BASE ORGANIQUE ET DE 9,6% PAR RAPPORT À LEXERCICE
PRÉCÉDENT
* SUR UNE BASE ORGANIQUE, 3 DES 6 ACTIVITÉS DU GROUPE ONT
ATTEINT
UNE CROISSANCE DE 1,9% EN MOYENNE
* POUR L'EXERCICE 2020, COMPTE TENU DES DERNIÈRES
INFORMATIONS
DISPONIBLES ET EN PRÉSUMANT L'ABSENCE DE MESURES DE CONFINEMENT
DANS LES PRINCIPAUX PAYS DU GROUPE, LE SCÉNARIO "REPRISE LENTE
ET PROGRESSIVE" EST CELUI RETENU À CE
JOUR
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(Rédaction de Paris)