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BUREAU VERITAS SA

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Bureau Veritas : CA de 1,15 md au T3, en baisse organique de 4,4%

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22/10/2020 | 17:53

22 octobre (Reuters) - Bureau Veritas a publié jeudi les résultats suivants pour le troisième trimestre:

* CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1,148 MILLIARD DEUROS, EN BAISSE DE 4,4% SUR UNE BASE ORGANIQUE ET DE 9,6% PAR RAPPORT À LEXERCICE PRÉCÉDENT

* SUR UNE BASE ORGANIQUE, 3 DES 6 ACTIVITÉS DU GROUPE ONT ATTEINT UNE CROISSANCE DE 1,9% EN MOYENNE

* POUR L'EXERCICE 2020, COMPTE TENU DES DERNIÈRES INFORMATIONS DISPONIBLES ET EN PRÉSUMANT L'ABSENCE DE MESURES DE CONFINEMENT DANS LES PRINCIPAUX PAYS DU GROUPE, LE SCÉNARIO "REPRISE LENTE ET PROGRESSIVE" EST CELUI RETENU À CE JOUR Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


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Données financières
CA 2020 4 582 M 5 420 M -
Résultat net 2020 171 M 202 M -
Dette nette 2020 1 765 M 2 088 M -
PER 2020 48,3x
Rendement 2020 2,62%
Capitalisation 8 604 M 10 211 M -
VE / CA 2020 2,26x
VE / CA 2021 2,11x
Nbr Employés 78 395
Flottant 64,1%
Graphique BUREAU VERITAS SA
Durée : Période :
Bureau Veritas SA : Graphique analyse technique Bureau Veritas SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique BUREAU VERITAS SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 22,61 €
Dernier Cours de Cloture 19,17 €
Ecart / Objectif Haut 51,3%
Ecart / Objectif Moyen 17,9%
Ecart / Objectif Bas -0,86%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Didier Michaud-Daniel Chief Executive Officer
Aldo Cardoso Chairman
François Chabas Group Chief Financial Officer & Executive VP
Lucia Sinapi-Thomas Independent Director
Ieda Gomes Yell Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BUREAU VERITAS SA-17.61%10 211
CINTAS CORPORATION25.87%35 436
TELEPERFORMANCE22.59%18 575
UNITED RENTALS12.05%13 470
INTERTEK GROUP PLC2.70%12 712
RENTOKIL INITIAL PLC14.13%12 546
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