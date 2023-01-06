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    BVI   FR0006174348

BUREAU VERITAS SA

(BVI)
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Bureau Veritas : Document AMF CP. 2023DD878984

06/01/2023 | 18:20
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2023DD878984

06 janvier 2023

FR0006174348 - DD154839

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Laurent Mignon, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : BUREAU VERITAS

LEI : 969500TPU5T3HA5D1F11

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : APEX

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0006174348

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 24.6700 Euro

VOLUME : 1 200.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 24.6700 Euro

VOLUME : 1 200.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Bureau Veritas SA published this content on 06 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 January 2023 17:06:52 UTC.


© Publicnow 2023
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Dette nette 2022 1 206 M 1 270 M -
PER 2022 23,8x
Rendement 2022 2,41%
Capitalisation 11 418 M 12 019 M -
VE / CA 2022 2,26x
VE / CA 2023 2,09x
Nbr Employés 77 313
Flottant 63,4%
Graphique BUREAU VERITAS SA
Durée : Période :
Bureau Veritas SA : Graphique analyse technique Bureau Veritas SA | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 27,76 €
Ecart / Objectif Moyen 10,0%
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Dirigeants et Administrateurs
Didier Michaud-Daniel Chief Executive Officer
François Chabas Senior Vice President-Finance
Aldo Cardoso Chairman
Hinda Gharbi Chief Operating Officer
Lucia Sinapi-Thomas Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
BUREAU VERITAS SA2.56%12 019
CINTAS CORPORATION-4.01%44 047
TELEPERFORMANCE SE4.54%14 476
EDENRED SE-5.17%12 657
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