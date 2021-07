Bureau Veritas : Document des Résultats Financiers

COMMUNIQUE DE PRESSE N e uil ly - su r- Se ine, France - 28 juillet 2021 Excellente performance opérationnelle et financière au premier semestre 2021 ; Perspectives 2021 revues à la hausse Chiffres clés1 du premier semestre 2021 (S1 2021) Chiffre d'affaires (CA) de 2 418,4 millions d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 14,3 % sur une base organique (dont 22,5 % au deuxième trimestre), et de 9,9 % par rapport à l'exercice précédent

Résultat opérationnel ajusté de 378,2 millions d'euros, avec une marge de 15,6 %, soit une augmentation de 583 points de base par rapport à l'exercice précédent, bénéficiant du levier opérationnel et de la maîtrise des coûts

Résultat opérationnel de 346,1 millions d'euros, par rapport aux 59,6 millions d'euros du S1 2020

Résultat net part du Groupe de 196,9 millions d'euros, par rapport à une perte de 34,1 millions d'euros au

S1 2020

S1 2020 Résultat net ajusté de 214,7 millions d'euros, (0,48 euro par action) contre 87,4 millions d'euros (0,19 euro par action) au S1 2020

Flux de trésorerie disponible de 228,9 millions d'euros (9,5 % du CA du Groupe), du fait d'une politique d'investissement rigoureuse (2,2 % du CA du Groupe), malgré une augmentation du besoin en fonds de roulement (7,6 % du CA du Groupe, en hausse de 50 points de base par rapport à la même période en 2020) favorisée par une très forte croissance du chiffre d'affaires

Ratio dette nette ajustée / EBITDA à nouveau en repli à 1,30x au 30 juin 2021 contre 2,00x au S1 2020 Faits marquants du premier semestre 2021 Forte performance du portefeuille d'activités du Groupe, aidée par les bases de comparaison, avec une croissance organique sur l'ensemble des 6 divisions. Chiffre d'affaires en hausse de 4,1 % sur une base organique par rapport à 2019

Accélération de la dynamique des solutions de développement durable et ESG sur l'ensemble du portefeuille

Acquisitions de sociétés bolt-on dans des domaines stratégiques (énergies renouvelables, certification liée au développement durable, cybersécurité et Biens de consommation en Chine) pour un chiffre d'affaires total d'environ 25,0 millions d'euros

dans des domaines stratégiques (énergies renouvelables, certification liée au développement durable, cybersécurité et Biens de consommation en Chine) pour un chiffre d'affaires total d'environ 25,0 millions d'euros Situation financière solide avec une position de trésorerie et équivalents de trésorerie à hauteur de 1,27 milliard d'euros à fin juin Perspectives 2021 revues à la hausse Sur la base de l'excellente performance enregistrée au premier semestre, en considérant des bases de comparaison élevées au second semestre, et en présumant l'absence de confinement strict dans ses principaux pays d'activités en raison de la pandémie de Covid-19, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'année 2021 : d'atteindre une forte croissance organique de son chiffre d'affaires ;

d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé. 1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8.

Didier Michaud-Daniel, Directeur général, commente : La forte croissance des marges et de la trésorerie au premier semestre témoigne de l'excellente performance opérationnelle et financière de l'ensemble du portefeuille du Groupe. Cette performance reflète l'impact de la transformation majeure engagée depuis 2015, qui a permis à Bureau Veritas de devenir une entreprise plus diversifiée, résiliente, agile et tournée vers ses clients. Notre croissance organique de 14,3 % a été favorisée par l'amélioration de la situation sur les marchés finaux, l'accélération de la dynamique autour des services liés au développement durable et l'accent mis sur la performance commerciale à travers toute l'organisation. Au premier semestre, nous avons continué à observer une demande croissante en matière de qualité, de sécurité, de traçabilité et de protection de l'environnement, ce qui constitue une situation idéale pour franchir une nouvelle étape dans notre développement. Grâce à notre Ligne Verte BV de services et de solutions dédiés au développement durable, nous sommes parfaitement placés pour aider nos clients de multiples secteurs à mettre en œuvre, mesurer et contrôler leurs engagements ESG d'une manière plus crédible, transparente et documentée que dans le cadre d'une auto-déclaration. Nous disposons également de l'expertise pour les accompagner dans leur transition énergétique, encouragée notamment par les programmes d'investissements gouvernementaux de grande ampleur dans le monde entier. Nous prévoyons désormais une forte croissance pour 2021 et revoyons, en conséquence, nos perspectives à la hausse. » PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2021 (S1 2021) Le Conseil d'administration de Bureau Veritas, réuni le 27 juillet 2021, a arrêté les comptes pour le premier semestre 2021 (S1 2021). Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous : EN MILLIONS D'EUROS S1 2021 S1 2020 VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 2 418,4 2 200,5 + 9,9 % + 14,2 % Résultat opérationnel ajusté(a) 378,2 215,8 + 75,3 % + 84,6 % Marge opérationnelle ajustée(a) 15,6 % 9,8 % + 583 pb + 606 pb Résultat opérationnel 346,1 59,6 + 480,7 % + 514,3 % Résultat net ajusté(a) 214,7 87,4 + 145,7 % + 160,4 % Résultat net part du Groupe 196,9 (34,1) n.r. n.r. Bénéfice net ajusté par action(a) 0,48 0,19 + 152,6 % + 166,3 % Bénéfice par action 0,44 (0,08) n.r. n.r. Flux net de trésorerie généré par 328,9 364,3 (9,7) % (7,2) % l'activité Flux de trésorerie disponible(a) 228,9 269,6 (15,1) % (12,3) % Dette financière nette ajustée(a) 1 165,4 1 616,9 (27,9) % Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS en Annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2021 Forte croissance organique du chiffre d'affaires au premier semestre, tirée par le rebond enregistré au deuxième trimestre Sur une base organique, le chiffre d'affaires du premier semestre a augmenté de 14,3 %, dont une croissance de 22,5 % au deuxième trimestre (T2), bénéficiant d'une amélioration des marchés finaux dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport au premier semestre 2020. Cela reflète les situations suivantes par activité : plus de la moitié du portefeuille (comprenant la Certification, les Biens de consommation et le Bâtiment & Infrastructures) s'est fortement redressée, en hausse organique moyenne de 23,2 %. La Certification a été l'activité la plus performante, en hausse de 38,6 % au premier semestre (dont une croissance de 58,5 % au deuxième trimestre), bénéficiant à la fois du rattrapage des audits et d'une 2 / 28

forte dynamique des services liés à la RSE. L'activité Biens de consommation a fortement renoué avec la croissance (+ 23,4 % au premier semestre avec une croissance de 27,3 % au deuxième trimestre) grâce à l'Asie, à la reprise des lancements de nouveaux produits et à une base de comparaison favorable. L'activité Bâtiment & Infrastructures a enregistré une performance supérieure à la moyenne du Groupe avec une augmentation de 19,5 % au premier semestre, bénéficiant d'une forte dynamique sur ses trois plateformes (Amériques, Asie et Europe) ;

un cinquième du portefeuille (Industrie) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 9,5 % au premier semestre (comprenant un rebond de 20,8 % au deuxième trimestre).

Cette performance s'explique d'une part par la forte activité commerciale, du segment Power & Utilities en particulier, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et d'autre part du fait de la stabilisation des tendances sur les marchés Pétrole & Gaz ;

Cette performance s'explique d'une part par la forte activité commerciale, du segment en particulier, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et d'autre part du fait de la stabilisation des tendances sur les marchés Pétrole & Gaz ; moins d'un tiers du portefeuille (Agroalimentaire & Matières Premières et Marine & Offshore ) a enregistré une croissance organique moyenne de 4,4 %. L'activité Marine & Offshore a été principalement alimentée par de forts niveaux d'activité dans le sous-segment Navires en service qui a bénéficié d'un calendrier favorable d'inspections. Dans l'activité Agroalimentaire & Matières Premières, la croissance a été soutenue par des conditions de marché très favorables dans le segment Métaux & Minéraux (en hausse de 15,5 % sur une base organique). Cette dynamique a été soutenue par les segments Services aux gouvernements et Agroalimentaire, tous deux en croissance organique élevée à un chiffre. Cependant, le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques ( O&P ) a continué à souffrir de la baisse de la demande de lubrifiants et de produits pétroliers. Reprise des opérations de fusions-acquisitions (M&A) de façon disciplinée en 2021 Au cours du premier semestre 2021, Bureau Veritas a repris ses activités de fusions-acquisitions (M&A), réalisant quatre transactions sur des axes prioritaires de sa stratégie. Celles-ci représentent environ 25,0 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé (soit 0,5 % du chiffre d'affaires du 2020 du Groupe) : CHIFFRE D'AFFAIRES PAYS DATE DOMAINE D'EXPERTISE ANNUALISÉ Cybersécurité Services de test, d'audit, de formation et de Secura B.V. env. 10 m€ Pays-Bas Jan. certification de sécurité couvrant les 2021 personnes, l'organisation et la technologie (réseaux, systèmes, applications et données) Biens de consommation Zhejiang Jianchuang Testing Fév. Tests de produits textiles qui se concentrent Technology Services env. 1,5 m€ Chine sur les marques nationales et les e-shops en 2021 Company Limited Chine Énergies renouvelables Bradley Construction 11 m€ États-Unis Mar. Services de gestion de la construction pour le Management 2021 secteur des énergies renouvelables Certification liée au développement durable env. Avr. Agence d'audit et d'évaluation axée sur le HDAA Australia Australie secteur de la santé et des services à la 3 m€ 2021 personne Le pipeline d'opportunités est fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d'acquisitions bolt-on sélective, dans des domaines d'activité précis (notamment dans l'Agroalimentaire, le Bâtiment & Infrastructures, les domaines de la cybersécurité et des énergies renouvelables) et des zones géographiques ciblées (Amérique du Nord et Asie, en particulier en Chine). 3 / 28

Cybersécurité L'acquisition de Secura B.V. (à commencer par une prise de participation majoritaire), une société de services indépendante spécialisée dans les services de cybersécurité, sera une pierre angulaire de la stratégie de Bureau Veritas en matière de cybersécurité. Avec une expertise et des capacités solides, Secura propose une approche holistique de la sécurité en identifiant et en évaluant les risques de cybersécurité selon les normes, cadres et programmes de certification en vigueur. La société est active dans tous les secteurs, en particulier sur les marchés de la technologie, de l'énergie, de l'industrie, de l'automobile, de la finance, du secteur public et de la santé. En outre, elle détient une vaste gamme d'accréditations et de licences de premier ordre pour offrir des services de test et de certification relatifs à la sécurité selon un certain nombre de normes. Énergies renouvelables Bradley Construction Management a été acquis aux États-Unis, où il est un acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables. L'acquisition de Bradley Construction Management contribue à la fois à la diversification et à la croissance de Bureau Veritas dans le secteur. Certification liée au développement durable Bureau Veritas a acquis HDAA Australia Pty Ltd, l'agence leader en matière d'audit des services à la personne en Australie. HDAA est une agence d'audit et d'évaluation accréditée qui s'engage à fournir l'excellence dans la prestation de services pour le secteur de la santé et des services à la personne sur un large éventail de normes fédérales et étatiques. Grâce à cette acquisition, Bureau Veritas renforce son offre liée au développement durable avec une expertise de premier plan dans les services d'audit et d'évaluation des services sociaux, de la santé et du handicap. Marché intérieur chinois et marques en ligne Le Groupe accélère sa stratégie de diversification de la division Biens de consommation vers le marché intérieur chinois et les marques en ligne grâce à l'acquisition de Zhejiang Jianchuang Testing Technology Services Company Limited2. Indexation des conditions financières du crédit syndiqué sur des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) Le 25 février 2021, Bureau Veritas a annoncé la signature d'un avenant de son crédit syndiqué d'un montant de 600 millions d'euros signé en 2018, afin d'y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La performance sociale et environnementale de Bureau Veritas sera désormais prise en compte dans le calcul du coût de financement de son crédit syndiqué. Celle-ci sera mesurée à la lumière des objectifs ESG quantitatifs que le Groupe s'est fixés à horizon 2025. Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants : le taux total d'accidents (TAR) : Bureau Veritas vise la réduction du taux total d'accidents 3 à un niveau de 0,26 à horizon 2025 (contre 0,38 en 2019, soit une baisse de 32 %) ;

à un niveau de 0,26 à horizon 2025 (contre 0,38 en 2019, soit une baisse de 32 %) ; le taux de féminisation à des postes de direction : Bureau Veritas ambitionne de compter 35 % de femmes à des postes de direction 4 en 2025 (contre 19,5 % en 2019, soit une augmentation de 80 % du nombre de postes occupés par des femmes) ;

en 2025 (contre 19,5 % en 2019, soit une augmentation de 80 % du nombre de postes occupés par des femmes) ; les émissions de CO 2 par employé (en tonnes par an) : Bureau Veritas projette de réduire ses émissions 5 à 2,0 tonnes par an et par employé en 2025 (contre 2,85 tonnes en 2019, soit une baisse de 30 %). Signature le 4 février 2021 TAR : taux total d'accidents (nombre d'accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d'heures travaillées). Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande III (grade interne correspondant à une position de manager ou un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d'équivalents temps plein occupant des postes de direction). Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO2 équivalent par employé et par an pour les émissions de Scope 1, 2 et 3 (émissions relatives aux déplacements professionnels). 4 / 28

Une situation financière solide Au 30 juin 2021, la dette financière nette ajustée du Groupe a baissé par rapport au niveau du 31 décembre 2020. Le Groupe bénéficie d'une structure financière solide ne présentant aucune échéance à refinancer avant 2023. la fin du premier semestre 2021, Bureau Veritas disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,27 milliards d'euros et d'une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros. Compte tenu de sa solidité financière, Bureau Veritas n'a pas tiré la ligne de crédit additionnelle de 500 millions d'euros mise en place en avril 2020, durant la pandémie, et expirant en avril 2021. Au 30 juin 2021, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA a diminué pour s'établir à 1,30x (à comparer à 2,00x au 30 juin 2020) et le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées était de 13,13x. En guise de précaution contre une aggravation de la pandémie, Bureau Veritas avait obtenu une dérogation de ses banques et des détenteurs de placements privés aux États-Unis (US Private Placement) pour assouplir ces ratios bancaires aux 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021. En mai 2021, Bureau Veritas est sorti par anticipation de l'amendement négocié avec les détenteurs US Private Placement, permettant de revenir aux ratios bancaires initiaux. En conséquence, au 30 juin 2021, le ratio dette financière nette ajustée / EBITDA doit être inférieur à 3,5x et, uniquement pour les US Private Placement, le ratio EBITDA / charges financières nettes consolidées doit être supérieur à 5,5x. La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était à 4,8 ans alors que le coût moyen de la dette au cours du premier semestre 2021 était de 2,4 % hors impact IFRS 16 (contre 3,0 % au cours du premier semestre 2020 hors impact IFRS 16). Les actionnaires de Bureau Veritas approuvent la distribution de dividende au titre de l'exercice 2020 Les actionnaires, à l'occasion de l'Assemblée générale mixte de Bureau Veritas, ont approuvé la distribution d'un dividende de 0,36 euro par action au titre de l'exercice 2020 (résolution n°3, approuvée 99,20 %) avec une mise en paiement, en numéraire, le 7 juillet 2021. Cela marque ainsi le retour du versement d'un dividende après l'annulation exceptionnelle enregistrée au cours de l'exercice précédent en raison du contexte de crise sanitaire. ANALYSE DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE Un chiffre d'affaires en hausse de 9,9 % par rapport à l'exercice précédent (en hausse de 14,3 % sur une base organique) Le chiffre d'affaires a atteint 2 418,4 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une hausse de 9,9 % par rapport au S1 2020. La croissance organique a été de 14,3 %, avec un rebond de 22,5 % au T2 sur une base organique, bénéficiant d'une amélioration des marchés finaux dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport au premier semestre 2020. Trois activités ont enregistré une très forte croissance organique, Certification + 38,6 %, Biens de consommation + 23,4 %, et Bâtiment & Infrastructures (B&I) + 19,5 %. Le reste du portefeuille a progressé un rythme plus modeste, avec l'Industrie en hausse de 9,5 % sur une base organique (soutenue par une reprise de 20,8 % au T2), Marine & Offshore , en hausse de 5,3 %, et Agroalimentaire & Matières Premières, en hausse de 4,1 %. Par zone géographique, les activités en Asie-Pacifique ont surpassé le reste du Groupe (31 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 16,7 % sur une base organique), grâce à une croissance de 22,7 % en Chine (dans la plupart des activités) et, dans une moindre mesure, en Australie (en hausse de 9,9 % sur une base organique), grâce aux marchés de l'agroalimentaire et des matières premières. L'Europe (37 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 12,5 % sur une base organique) a été principalement portée par des niveaux d'activité robustes en Europe du Sud ainsi qu'en France. L'activité en Amérique (23 % du chiffre d'affaires, en hausse de 14,6 % sur une base organique), a bénéficié d'une forte croissance en Amérique latine (tirée par le Brésil) ainsi que d'une croissance robuste en Amérique du Nord menée par l'activité 5 / 28

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.