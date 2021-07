Bureau Veritas : Informations complémentaires en relation avec la responsabilité societale de Bureau Veritas

16 thèmes ont été identifiés et organisés en quatre groupes illustrés dans le diagramme ci-dessous (excellence opérationnelle, capital humain, protection de l'environnement et services durables). Les membres des comités de RSE Focus et de RSE Pilotage ont évalué chacun des 16 thèmes sur une échelle de 1 à 10. Les valeurs moyennes des notes attribuées par les membres de chaque groupe ont été calculées et présentées dans le diagramme ci-joint.

L'importance de ces questions a été mesurée et classée sur une échelle de 1 (question insignifiante) à 4 (question extrêmement importante) en fonction de deux critères : "l'importance pour Bureau Veritas (évaluée par le comité de pilotage RSE) et l'importance pour les parties prenantes (évaluée par le comité de réflexion RSE).

Deux groupes de personnes, représentant les parties prenantes internes et externes de Bureau Veritas, ont travaillé pour classer le niveau de matérialité de chacun des principaux risques et opportunités en matière de RSE :

Pour mieux définir ses priorités et adapter ses ressources et ses investissements de manière appropriée, Bureau Veritas a mis à jour sa matrice de matérialité en 2020.

Le thème "Influence politique" est couvert par le Code d'éthique du Groupe (section Dons caritatifs, parrainage et contributions politiques) qui est disponible sur le site web du Groupe et régulièrement mis à jour, dernièrement en 2020. La dernière mise à jour a impliqué un changement de style d'écriture et l'inclusion de nombreux exemples pratiques, destinés à rendre le Code d'éthique plus facile à lire, à comprendre et à appliquer. Le Code d'éthique de Bureau Veritas est disponible en 25 langues ; il est accessible dans la section RSE du site internet de Bureau Veritas :

Ce processus s'applique au Directeur Général de Bureau Veritas, aux membres du Comité Exécutif et aux vice-présidents. Il représente plus de 130 personnes.

Santé et sécurité : Protéger nos collaborateurs contre les crises sanitaires et les accidents du travail est le deuxième objectif fondamental de Bureau Veritas.

Des informations supplémentaires sur nos principaux risques et opportunités non financiers sont également disponibles dans la section 2.2. du Document d'Enregistrement Universel 2020 de Bureau Veritas.

Bureau Veritas est membre de plusieurs associations professionnelles et commerciales au niveau du Groupe et dans la plupart des pays où il opère, et ne paie que les cotisations correspondantes.

Les montants correspondants sont reportés dans le modèle ci-dessous. Ils couvrent toutes les entités du Groupe dans le monde :

Devise Euro

2017 2018 2019 2020 Lobbying, représentation d'intérêts ou autres - € - € - € - € Campagnes politiques locales, régionales ou nationales / organisations / candidats 5 000 € 5 000 € - € - € Associations commerciales ou groupes exonérés d'impôts (par exemple, groupes de réflexion) 1 603 563 € 2 699 880 € 3 161 729 € 2 051 572 € Autres (ex. dépenses liées à des mesures de vote ou des référendums) 4 356 € 3 964 € 5 479 € - € TOTAL 1 612 919 € 2 708 844 € 3 167 208 € 2 051 572 €

Les cotisations des associations professionnelles sont en baisse par rapport à 2019. Les cotisations des membres de la région Asie- Pacifique-Moyen-Orient ont diminué de manière significative en raison de la crise sanitaire du Covid et d'une nouvelle classification qui différencie avec plus de précision les accréditations et les cotisations des associations. En parallèle, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et la France ont réduit leurs coûts de manière significative tandis que l'Europe, les divisions Marine & Offshore et CPS ont augmenté les leurs.

Les principales associations dont Bureau Veritas est membre sont les suivantes :

Associations professionnelles Frais 2019 • SAFed (Fédération d'évaluation de la sécurité) - Royaume-Uni) 135 000 € • IACS (Association internationale des sociétés de classification - Royaume-Uni) 100 000 € • CMF (Cluster Maritime Français) 71 000 € • Conseil TIC (Fédération internationale des agences d'inspection - Belgique) 70 000 € • AFEP (Association Française des Entreprises Privées - France) 70 000 € • FILIANCE (Ex COPREC - Association professionnelle des sociétés d'inspection - Fr) 50 000 € • Entreprise Singapour (Singapour) 49 000 € • IIOC (Organisation internationale indépendante de certification) 29 000 €

Bureau Veritas n'effectue aucune contribution ou dépense en faveur de campagnes politiques ou d'organisations, de lobbying, d'associations commerciales, d'entités exonérées d'impôts ou d'autres groupes dont le rôle est d'influencer les campagnes politiques ou les politiques publiques et la législation. Bureau Veritas n'utilise pas les services d'un lobbyiste ou d'un avocat pour ce faire.

Six des associations dont Bureau Veritas est membre -Conseil des TIC, AFEP, FILIANCE, IIACS, GICAN et CMF- ont des interactions avec les décideurs politiques. Le pourcentage de nos cotisations alloué au lobbying sur des sujets spécifiques est estimé à 23% selon une estimation communiquée par l'une de ces associations. Pour ces 6 associations, cela représente 85 000 €.

En 2020, les sujets les plus traités sont les suivants :

Le projet de règlement européen sur la taxonomie et ses actes délégués pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique

Le projet de directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD)

Le projet de durabilité de l'UE et les exigences environnementales dans les produits

Les inspections sanitaires pour aider à relancer l'activité économique

Des informations supplémentaires sur l'éthique sont également disponibles dans la section 2.3.1.1. du Document d'Enregistrement Universel 2020 de Bureau Veritas.

3- Droits de l'homme

Engagement en faveur des droits de l'homme

Le Groupe a défini une politique en matière de droits de l'homme qui est accessible dans la section RSE du site Internet de Bureau Veritas. Elle s'applique à tous les employés, toutes les activités et toutes les zones géographiques : https://group.bureauveritas.com/sites/g/files/zypfnx196/files/media/document/Group%2BHR%2B001- PO%2BHuman%2BRights%2B.pdf

En outre, Bureau Veritas a établi un code de conduite pour ses fournisseurs et partenaires qui fait référence aux principes des droits de l'homme. Il s'applique à tous les fournisseurs et partenaires, à toutes les activités et à toutes les zones géographiques.

