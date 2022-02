Bureau Veritas : Télécharger le Communiqué

COMMUNIQUE DE PRESSE N e uil ly - su r- Se ine, France - 24 février 2022 Performance opérationnelle forte et performance financière excellente en 2021 ; Perspectives solides pour 2022 Chiffres clés1 2021 Chiffre d'affaires (CA) de 4 981,1 millions d'euros en 2021, en hausse de 9,4 % sur une base organique (dont 2,5 % au quatrième trimestre), et de 8,3 % en données publiées

Résultat opérationnel ajusté de 801,8 millions d'euros, en hausse de 30,4 % par rapport à 615,0 millions d'euros en 2020. La marge opérationnelle ajustée atteint 16,1 % (16,2 % sur une base organique), soit une progression de 273 points de base par rapport à l'exercice précédent

Résultat opérationnel de 718,8 millions d'euros, soit une hausse de 76,4 % par rapport à 407,4 millions d'euros en 2020

Résultat net part du Groupe de 420,9 millions d'euros, en progression de 235,9 % par rapport à 125,3 millions d'euros en 2020

Résultat net ajusté de 480,8 millions d'euros (1,07 euro par action) en hausse de 68,6 % par rapport à 285,2 millions d'euros en 2020

Flux de trésorerie disponible de 603,0 millions d'euros (12,1 % du CA du Groupe), du fait d'une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement (2,3 % du CA du Groupe), et d'un besoin en fonds de roulement contenu (6,3 % du CA du Groupe)

Ratio dette nette ajustée / EBITDA à nouveau en repli à 1,1x au 31 décembre 2021 contre 1,8x lors de l'exercice précédent

Dividende proposé de 0,53 euro par action 2 , en hausse de 47,2 % par rapport à l'année précédente, payable en numéraire Faits marquants 2021 Forte performance du portefeuille d'activités du Groupe avec une croissance organique du chiffre d'affaires dans les six activités. Hausse du chiffre d'affaires de 3,1 % sur une base organique par rapport à 2019

Accélération de la dynamique des solutions liées à la durabilité et à l'ESG sur l'ensemble du portefeuille

Renforcement significatif du bilan et réduction du ratio d'endettement du Groupe

Six acquisitions bolt-on dans des domaines stratégiques (infrastructures, énergies renouvelables, certification liée au développement durable, cybersécurité et biens de consommation en Chine) pour un chiffre d'affaires total d'environ 48,0 millions d'euros. Cela inclut le rachat de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de construction pour les projets d'infrastructure de transport Perspectives 2022 Sur la base d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la durabilité, et en présumant l'absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d'activité en raison du Covid-19, Bureau Veritas prévoit pour 2022 : d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires ;

d'améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %. Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 7. Dividende proposé soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 24 juin 2022.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, commente : Tout au long de l'année 2021, Bureau Veritas a continué à faire preuve d'une grande agilité et d'une approche centrée sur ses clients, tout en poursuivant ses efforts d'innovation. Nous avons enregistré une forte croissance organique, une marge à un très bon niveau et un flux de trésorerie élevé, ce qui nous a permis d'atteindre le ratio d'endettement le plus bas depuis l'introduction en bourse du Groupe en 2007 et un bénéfice par action supérieur à 1 euro, à 1,07 euro. Nous avons une feuille de route claire avec une Direction Stratégique bien définie pour 2025, ainsi que d'excellentes opportunités de croissance devant nous, notamment sur le plan des services liés à la Durabilité qui représentent déjà aujourd'hui plus de 50 % de nos ventes. Bureau Veritas bénéficie d'une position unique pour bâtir la confiance autour de sujets qui sont au cœur des préoccupations de nos clients et de celles de la société en général : la santé, la sécurité, la qualité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. La demande est clairement en hausse, comme en atteste l'intérêt suscité pour notre expertise mondiale et multi-sectorielle : chez BV, nous aidons les entreprises à mesurer et piloter leurs engagements ESG d'une manière plus transparente, crédible et documentée par rapport à une approche basée sur l'auto-déclaration. Pour 2022, nous prévoyons une nouvelle année de croissance durable pour Bureau Veritas. Compte tenu de la position dominante du Groupe dans le monde et de ses solides fondamentaux, je suis très confiant quant à l'avenir de BV et à la capacité de ses 80 000 collaborateurs à relever de formidables nouveaux défis ». PRINCIPAUX ÉLÉMENTS FINANCIERS DE 2021 Le Conseil d'administration de Bureau Veritas, réuni le 23 février 2022, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous : EN MILLIONS D'EUROS 2021 2020 VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 4 981,1 4 601,0 + 8,3 % + 9,5 % Résultat opérationnel ajusté (a) 801,8 615,0 + 30,4 % + 32,4 % Marge opérationnelle ajustée (a) 16,1 % 13,4 % + 273 pb + 280 pb Résultat opérationnel 718,8 407,4 + 76,4 % + 79,4 % Résultat net ajusté (a) 480,8 285,2 + 68,6 % + 72,0 % Résultat net part du Groupe 420,9 125,3 + 235,9 % + 243,4 % Bénéfice net ajusté par action (a) 1,07 0,64 + 67,2 % + 70,0 % Bénéfice par action 0,93 0,28 + 232,1 % + 240,8 % Flux net de trésorerie généré par 790,7 809,1 (2,3) % (1,8) % l'activité Flux de trésorerie disponible (a) 603,0 634,2 (4,9) % (4,4) % Dette financière nette ajustée (a) 1 051,4 1 329,1 (20,9) % Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS en annexes 6 et 7 du présent communiqué de presse 2 / 31

FAITS MARQUANTS DE 2021 Forte croissance organique du chiffre d'affaires En 2021, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 9,4 % sur une base organique, bénéficiant de l'amélioration des marchés finaux dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport à 2020. Au quatrième trimestre, la croissance organique a été limitée 2,5 %, impactée par la cyber-attaque survenue en novembre 2021. Sans cela, la croissance aurait atteint 4,5 % au dernier trimestre et 9,9 % pour l'ensemble de l'exercice 2021. Cette évolution se traduit comme suit par activité : Plus de la moitié du portefeuille (y compris Biens de consommation, Certification et Bâtiment & Infrastructures) s'est fortement redressée, avec une croissance organique moyenne de 13,3 %.

L'activité Biens de consommation a été la plus performante, en hausse de 15,7 % sur l'exercice (dont

9,5 % de croissance au dernier trimestre), grâce à l'Asie, à la reprise des lancements de produits et à des bases de comparaison favorables. L'activité Certification (en hausse de 15,4 %) a bénéficié du rattrapage des audits, de l'effet de recertification de certains schémas et de la forte dynamique des services de certification en matière de responsabilité d'entreprise et de développement durable. L'activité Bâtiment & Infrastructures a surpassé la moyenne du Groupe avec une augmentation de 11,8 % en 2021, car elle a bénéficié d'une forte dynamique sur ses trois plateformes (Amériques, Asie et Europe) ;

7,5 % sur une base organique au cours de l'exercice, grâce à une forte activité commerciale, en particulier dans le segment Power & Utilities , y compris les énergies renouvelables ;

7,5 % sur une base organique au cours de l'exercice, grâce à une forte activité commerciale, en particulier dans le segment , y compris les énergies renouvelables ; moins d'un tiers du portefeuille (Agroalimentaire & Matières Premières et Marine & Offshore ) a connu une croissance de 4,6 % en moyenne sur une base organique. L'activité Agroalimentaire & Matières

Premières a été soutenue par des conditions de marché très favorables dans le segment Métaux & Minéraux (en hausse de 15,8 % sur une base organique), ainsi que par les Services aux gouvernements (en hausse de 7,5 %). Néanmoins, le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques a continué à souffrir de la baisse de la demande. Le segment Marine & Offshore a été principalement alimenté par les niveaux d'activité élevés dans le sous-segment Navires en service ( Core ). Une approche bolt-on sélective et disciplinée en matière de fusions et acquisitions (M&A) en 2021 Au cours de l'exercice 2021, Bureau Veritas a réalisé six transactions de fusions-acquisitions (M&A) sur les axes prioritaires de sa stratégie. Celles-ci représentent environ 48,0 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé (soit 1,0 % du chiffre d'affaires 2021 du Groupe). Au quatrième trimestre 2021, Bureau Veritas a poursuivi son activité M&A de façon sélective et disciplinée. PreScience, sur le marché des infrastructures de transports aux États-Unis Le 29 décembre 2021, Bureau Veritas a acquis PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport, et hautement reconnu pour son expertise dans les autoroutes, les ponts et le transport ferroviaire. Créée en 2013, PreScience suit tout le cycle de vie des projets de construction, du développement de la conception jusqu'à la clôture du projet. Avec un chiffre d'affaires attendu d'environ 25 millions de dollar américain, PreScience est l'une des principales sociétés californiennes de gestion de projet et de gestion de la construction, ainsi que d'ingénierie et d'inspection dans ce secteur. 3 / 31

CHIFFRE D'AFFAIRES PAYS DATE DOMAINE D'EXPERTISE ANNUALISÉ Bâtiment & Infrastructures Déc. Services de gestion de projet et de gestion de PreScience env. 21 m€ États-Unis la construction, pour le domaine des 2021 Infrastructures de Transport Cybersécurité Services de test, d'audit, de formation et de Secura B.V. env. 10 m€ Pays-Bas Jan. certification de sécurité couvrant les 2021 personnes, l'organisation et la technologie (réseaux, systèmes, applications et données) Biens de consommation Zhejiang Jianchuang Testing Fév. Tests de produits textiles qui se concentrent Technology Services env. 1,5 m€ Chine sur les marques nationales et les e-shops en 3 Company Limited 2021 Chine Sep. Tests en laboratoire, développement de AET France 2 m€ France produits et tests liés à leur durabilité pour le 4 2021 marché des Biens de consommation Énergies renouvelables Bradley Construction 11 m€ États-Unis Mar. Services de gestion de la construction pour le Management 2021 secteur des énergies renouvelables Certification liée au développement durable Avr. Expertise en audit et évaluation axée sur le HDAA Australia env. 3 m€ Australie secteur de la santé et des services à la 2021 personne Le pipeline d'opportunités reste fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d'acquisitions bolt--on sélective, dans des domaines d'activité stratégiques (notamment dans le Bâtiment & Infrastructures, les Énergies Renouvelables, les Biens de consommation, les Technologies, et la Cybersécurité). Détection d'une cyber-attaque Le 22 novembre 2021, Bureau Veritas a annoncé que son système de cybersécurité avait détecté une cyber-attaque le samedi 20 novembre 2021. En réponse, toutes les procédures de cybersécurité du Groupe ont été immédiatement activées. De manière préventive, la décision avait été prise de mettre temporairement ses serveurs et ses données offline, afin de protéger ses clients et l'entreprise, tandis que de plus amples investigations et des mesures correctives étaient en cours. Ces opérations ont généré une indisponibilité ou un ralentissement partiels des services et des interfaces clients. Le 2 décembre 2021, Bureau Veritas a annoncé que, grâce aux mesures de prévention et d'urgence prises au travers de ses systèmes de cybersécurité, toutes les activités du Groupe ont pu continuer à fonctionner. En date du 2 décembre, plus de 80 % des opérations de Bureau Veritas fonctionnaient à un niveau normal, tandis que certaines zones géographiques du Groupe continuaient à voir leur système IT fonctionner à un rythme plus ralenti. Signature le 4 février 2021. L'acquisition a été clôturée le 30 juillet 2021 et annoncée le 1 er septembre 2021. 4 / 31