Bureau Veritas : acquisition de CAP Government aux Etats-Unis

Bureau Veritas annonce l'acquisition stratégique de CAP Government, société opérant comme l'une des plus grandes entreprises de services de construction en Floride, renforçant ainsi sa présence dans le bâtiment et les infrastructures aux États-Unis.



De la mise en conformité complexe jusqu'à la mise en oeuvre d'une technologie de pointe pour l'analyse de plans électroniques, CAP Government compte plus de 250 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2021.



'Ses équipes qualifiées viendront compléter l'expertise de Bureau Veritas, notamment pour répondre aux demandes complexes des services du bâtiment', commente Didier Michaud-Daniel, directeur général du groupe français de services d'inspection et de certification.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.