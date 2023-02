Bureau Veritas : améliore de 10,9% son bénéfice net 2022

Bureau Veritas a publié ses résultats annuels 2022 d'où ressort un résultat net part du Groupe en amélioration de 10,9%, à 466,7 millions d'euros, par rapport à 2021. Le résultat opérationnel ajusté ressort à 799,3 millions d’euros, en hausse de 11,2% par rapport à 718,8 millions d’euros un an plus tôt. La marge opérationnelle ajustée atteint 16% et est en hausse d’environ 10 points de base en excluant l’impact des confinements en Chine. Le chiffre d'affaires du spécialiste des essais, de l’inspection et de la certification progresse sur la période de 13,4% à 5,65 milliards d'euros.



En outre, le flux de trésorerie disponible de 657 millions d'euros (11,6 % du chiffre d'affaires du Groupe) est en hausse de 9% par rapport à 2021, en raison d'une politique disciplinée en matière de dépenses d'investissement.



Le conseil d'administration de Bureau Veritas propose un dividende de 0,77 euro par action pour 2022, en hausse de 45,3% par rapport à l'exercice précédent.



Côté perspectives, le groupe présent dans 140 pays vise pour 2023 une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle ajustée stable et des flux de trésorerie à un niveau élevé.