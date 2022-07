Bureau Veritas : hausse de 16% du résultat net semestriel

Bureau Veritas dévoile pour le premier semestre 2022 un résultat net ajusté de 248,6 millions d'euros (0,55 euro par action), en hausse de 15,8%, et un résultat opérationnel ajusté de 410,9 millions, en progression de 8,7%, soit une marge de 15,3%.



Malgré les confinements en Chine au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires semestriel du groupe d'inspection et de certification s'est accru de 11,4% à 2,69 milliards d'euros, avec une croissance de 6,5% sur une base organique (dont 5,2% au deuxième trimestre).



Sur la base d'un solide pipeline de ventes, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 d'atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d'affaires et d'améliorer la marge opérationnelle ajustée.



