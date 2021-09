Bureau Veritas in : ègre le CAC 40 ESG

COMMUNIQUE DE PRESSE

N e uil l y- su r- Se ine, France - 13 septembre 2021

Bureau Veritas intègre le CAC 40 ESG

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, fera son entrée le 17 septembre dans le CAC 40 ESG, indice Euronext destiné à identifier les 40 sociétés qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

«Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés par Euronext pour entrer au CAC 40 ESG. Cette reconnaissance salue la forte mobilisation des 78 000 collaborateurs de Bureau Veritas en matière d'engagement environnemental, social et de bonne gouvernance. Fort de son expertise dans les domaines de la qualité, santé, sécurité, protection de l'environnement, Bureau Veritas place le développement durable au cœur de sa stratégie, de son organisation et de toutes ses activités.

Aujourd'hui, toutes les entreprises portent la responsabilité d'agir afin d'avoir un impact positif sur la planète et ses habitants. À travers la Ligne Verte BV de services et solutions, nous aidons les entreprises partout dans le monde à être plus efficaces et plus méthodiques dans leur cheminement vers une activité et un monde plus durables. En tant que tiers de confiance indépendant, nous nous tenons aux côtés de ceux qui veulent démontrer leurs engagements par des actions transparentes et crédibles. »

L'engagement de Bureau Veritas est reconnu par plusieurs organismes de notation liés à la Responsabilité Sociétale des Entreprises : médaille Platine EcoVadis; évaluation 'Prime' 2021 par ISS ESG ; note AA par MSCI ; ou encore membre Gold Class et Industry Mover dans le Sustainability Yearbook 2021 de S&P Global - Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Engagé également en matière de finance durable, Bureau Veritas indexe depuis février 2021 les conditions financières de son crédit syndiqué sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

