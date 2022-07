Bureau Veritas maintient son cap après un robuste S1, malgré les confinements en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a confirmé jeudi ses objectifs pour 2022 après avoir enregistré une hausse de ses résultats supérieure aux anticipations des analystes au premier semestre, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les confinements imposés dans de nombreuses villes en Chine.

Sur les six premiers mois de l'année, Bureau Veritas a réalisé un bénéfice net ajusté de 0,55 euro par action, contre 0,48 euro un an auparavant. Le résultat opérationnel ajusté du semestre écoulé a augmenté de 8,7% sur un an, à 410,9 millions d'euros, et la marge opérationnelle ajustée a légèrement diminué, à 15,3% contre 15,6% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'inspection et du contrôle des normes a progressé de 11,4% au premier semestre, à 2,69 milliards d'euros, sous l'effet d'une croissance organique de l'activité de 6,5%, dont 5,2% au cours du seul deuxième trimestre. Sur la période, le portefeuille diversifié de Bureau Veritas a permis au groupe de limiter les effets négatifs sur son activité de la guerre en Ukraine et des mesures de confinement mises en oeuvre en Chine.

Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel ajusté de 408 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 2,67 milliards d'euros pour le premier semestre.

Entre janvier et juin derniers, le flux de trésorerie disponible s'est établi à 129,9 millions d'euros, en recul de 43,2% sur un an, car freiné par une augmentation du besoin en fonds de roulement imputable principalement aux retards de règlement des factures causés par les confinements chinois. La dette nette ressortait à 1,09 milliard d'euros au 30 juin, en baisse de 6,6% sur un an. Elle représentait 1,1 fois l'excédent brut d'exploitation, contre un multiple de 1,3 au 30 juin 2021.

Les dirigeants ont confirmé leurs objectifs pour 2022, rappelant prévoir une croissance organique "modérée à un chiffre" du chiffre d'affaires et une hausse de la marge opérationnelle ajustée. Le groupe prévoit aussi "de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%" sur cette période.

