Bureau Veritas : revoit ses ambitions à la hausse après un solide début d'année

Bureau Veritas a retrouvé le chemin des bénéfices au premier semestre 2021, avec un résultat net de 196,9 millions d'euros, après avoir enregistré une perte de 34,1 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté atteint pour sa part les 378,2 millions d’euros, soit un bon de 75,3%, avec une marge de 15,6%, en hausse de 583 points de base sur un an, "bénéficiant du levier opérationnel et de la maîtrise des coûts".



La société de certification a également fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 2,42 milliards d'euros, en hausse de 14,3% par rapport à l'an dernier sur une base organique (dont +22,5% au deuxième trimestre).



"La forte croissance des marges et de la trésorerie au premier semestre témoigne de l'excellente performance opérationnelle et financière de l'ensemble du portefeuille du Groupe, s'est félicité Didier Michaud-Daniel, le Directeur général de Bureau Veritas. [...] Au premier semestre, nous avons continué à observer une demande croissante en matière de qualité, de sécurité, de traçabilité et de protection de l'environnement, ce qui constitue une situation idéale pour franchir une nouvelle étape dans notre développement."



Fort de ces résultats, le groupe prévoit désormais pour l'année 2021 "d'atteindre une forte croissance organique de son chiffre d'affaires ; d'améliorer sa marge opérationnelle ajustée ; et de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé". Ceci, bien sûr, "en considérant des bases de comparaison élevées au second semestre, et en présumant l'absence de confinement strict dans ses principaux pays d'activités en raison de la pandémie de Covid-19".