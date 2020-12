Bureau Veritas : solution pour bornes de recharges

Bureau Veritas annonce le lancement d'un portefeuille complet de services dédiés aux bornes de recharge pour véhicules électriques (EVCS), couvrant tout le cycle de vie - de la conception, la construction, la mise en service jusqu'à l'exploitation.



Avec cette solution 'ChargeScan by BV', les clients s'appuieront en temps réel sur des informations vérifiées par les inspecteurs de Bureau Veritas sur le terrain, et pourront ainsi prendre des mesures immédiates pour s'assurer de la bonne marche des bornes.



'ChargeScan by BV apporte confiance et transparence à nos clients, en leur donnant une visibilité complète de leur réseau de bornes, qu'il s'agisse des phases de construction ou d'exploitation', commente Renato Catrib, senior vice president global service lines.



