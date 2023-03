Wendel: Laurent Mignon imprime sa marque avec une nouvelle stratégie

Paris (awp/afp) - L'ex-patron de BPCE Laurent Mignon, arrivé fin 2022 aux commandes de la société d'investissement Wendel, a dévoilé jeudi en marge des résultats la nouvelle stratégie du groupe, qui s'appuie notamment sur la création d'un nouveau métier de gestion d'actifs pour compte de tiers.

Annonçant une "stratégie ambitieuse pour impulser une nouvelle dynamique chez Wendel", Laurent Mignon, qui s'est exprimé lors d'une présentation à la presse, a déclaré vouloir "intensifier et accélérer" les investissements, avec 2 milliards d'euros dans les 24 mois, dans des entreprises en Europe et en Amérique du Nord.

Wendel cherche également à devenir un investisseur plus "influent et actif au sein de (ses) participations", et va pour cela se focaliser sur des sociétés non cotées "et en priorité de façon majoritaire".

Laurent Mignon a annoncé qu'il allait s'impliquer personnellement au sein de Bureau Veritas, principale société du portefeuille de Wendel.

Enfin, la société d'investissement va lancer une nouvelle activité de gestion pour compte de tiers.

"C'est un gisement de création de valeur supplémentaire" et "on ne s'interdit pas si besoin est (...) des opérations d'acquisition de compétences, d'acquisition d'équipes, voire d'acquisition de structure pour nous permettre d'accélérer le développement", a déclaré M. Mignon

Ces nouvelles priorités stratégiques visent à offrir un taux de retour moyen aux actionnaires "à deux chiffres".

Par ailleurs, Wendel a publié une baisse de son bénéfice net de 37% en 2022, comparé à 2021, à 656 millions d'euros.

C'est le "reflet des opérations de cession", avec notamment la cession de Cromology au japonais Nippo Paint, annoncée en octobre 2021 dernier mais comptabilisée en 2022, qui a apporté une plus-value comptable de 590 millions d'euros, tandis qu'en 2021, IHS avait généré une plus-value comptable exceptionnelle proche d'un milliard d'euros.

L'actif net réévalué, indicateur clé permettant de mesurer la valeur du portefeuille, atteint 167,9 euros par action, soit une baisse de 9,2% par rapport à fin 2021, reflet de "la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés", selon le communiqué publié par le groupe.

Concernant les sociétés encore dans le portefeuille de Wendel, "elles ont toutes des performances opérationnelles de très bonne qualité", a tenu à souligner Laurent Mignon.

Le groupe proposera le 15 juin lors de son assemblée générale un dividende de 3,20 euros par action, soit une hausse de 6,7%.

afp/rp