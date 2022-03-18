Wendel affiche un CA en hausse à 7,50 milliards en 2021

18 mars (Reuters) - Wendel SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 7,50 MDS VERSUS
EUR 6,83
MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ANNUEL EUR 653,7 MLNS VERSUS
EUR
316,4 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 1,05 MDS VERSUS
PERTE EUR
264,1 MLNS IL Y A UN AN
* ACTIF NET RÉÉVALUÉ À FIN DÉCEMBRE EUR 188,1 PAR ACTION,
TRÈS
PROCHE DU PLUS HAUT HISTORIQUE ET EN HAUSSE DE 20,1 % SUR UN AN
* PROPOSERA UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE EUR 3,0 PAR ACTION
POUR
2021, EN HAUSSE DE 3,4%
* PERSPECTIVES 2025 BUREAU VERITAS : CROISSANCE MODÉRÉE À UN
CHIFFRE ET MARGE SUPÉRIEURE À 16%
* LEXPOSITION ÉCONOMIQUE DIRECTE DE WENDEL À LA RUSSIE ET À
LUKRAINE EST LIMITÉE À ENVIRON 1%
* PERSPECTIVES TARKETT : LA SITUATION EN RUSSIE ET EN
UKRAINE A
DES IMPLICATIONS SUR LACTIVITÉ DU GROUPE ; TROP TÔT POUR EN
QUANTIFIER LES IMPACTS
* ANNONCE EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE
LINTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE OCTOBRE 2024 DUN
MONTANT EN PRINCIPAL DE EUR 500 MLNS
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)