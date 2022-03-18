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Wendel affiche un CA en hausse à 7,50 milliards en 2021

18/03/2022 | 07:30
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18 mars (Reuters) - Wendel SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ ANNUEL EUR 7,50 MDS VERSUS EUR 6,83 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ANNUEL EUR 653,7 MLNS VERSUS EUR 316,4 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 1,05 MDS VERSUS PERTE EUR 264,1 MLNS IL Y A UN AN

* ACTIF NET RÉÉVALUÉ À FIN DÉCEMBRE EUR 188,1 PAR ACTION, TRÈS PROCHE DU PLUS HAUT HISTORIQUE ET EN HAUSSE DE 20,1 % SUR UN AN

* PROPOSERA UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE EUR 3,0 PAR ACTION POUR 2021, EN HAUSSE DE 3,4%

* PERSPECTIVES 2025 BUREAU VERITAS : CROISSANCE MODÉRÉE À UN CHIFFRE ET MARGE SUPÉRIEURE À 16%

* LEXPOSITION ÉCONOMIQUE DIRECTE DE WENDEL À LA RUSSIE ET À LUKRAINE EST LIMITÉE À ENVIRON 1%

* PERSPECTIVES TARKETT : LA SITUATION EN RUSSIE ET EN UKRAINE A DES IMPLICATIONS SUR LACTIVITÉ DU GROUPE ; TROP TÔT POUR EN QUANTIFIER LES IMPACTS

* ANNONCE EXERCER SON OPTION DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LINTÉGRALITÉ DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE OCTOBRE 2024 DUN MONTANT EN PRINCIPAL DE EUR 500 MLNS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2021 4 981 M 5 536 M -
Résultat net 2021 376 M 418 M -
Dette nette 2021 1 478 M 1 642 M -
PER 2021 32,2x
Rendement 2021 1,97%
Capitalisation 12 010 M 13 347 M -
VE / CA 2021 2,71x
VE / CA 2022 2,46x
Nbr Employés 80 000
Flottant 63,7%
Graphique BUREAU VERITAS SA
Durée : Période :
Bureau Veritas SA : Graphique analyse technique Bureau Veritas SA | Zone bourse
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TELEPERFORMANCE SE-11.56%21 898
EDENRED SE8.28%12 017
INTERTEK GROUP PLC-8.67%10 592
CONCENTRIX CORPORATION12.50%10 325