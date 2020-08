Burelle : Déclaration des droits de vote à fin juillet 2020

19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon

S.A au capital de 26 364 345 €

RCS : Lyon 785 386 319

Levallois, le 24 août 2020 DROITS DE VOTE AU 31 JUILLET 2020 Date Nombre d'actions composant Nombre de droits Nombre de droits de le capital social de vote BRUT vote NET 31 JUILLET 2020 1 757 623 3 010 834 3 006 116

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au SRD. Elle contrôle majoritairement trois filiales, la Compagnie Plastic Omnium, Burelle Participations et Sofiparc. La Compagnie Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 32 000 personnes dans 26 pays dans le monde. Elle est cotée à l'Euronext Paris Compartiment A, est éligible au SRD et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).

Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.64.49 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.09 - investor.relations@burelle.com - Site internet : www.burelle.com