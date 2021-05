Burelle : Mise a disposition des documents préparatoires AG 2021

19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon

S.A au capital de 26 364 345 €

RCS : Lyon 785 386 319

Levallois, le 5 mai 2021

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DE BURELLE SA

DU 27 MAI 2021

L'Assemblée Générale Mixte de Burelle SA se tiendra le 27 mai 2021 à 11 heures, à huis clos, au 1, allée Pierre Burelle, 92300 Levallois Perret.

Un avis de convocation, comprenant des informations sur l'activité du Groupe et de la Société et leurs résultats ainsi que le texte des résolutions soumises au vote, est adressé dans les délais légaux aux actionnaires détenant des actions au nominatif. L'avis préalable, valant avis de convocation et incluant l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée, a été publié au BALO du 21 avril 2021.

Ces documents sont également disponibles sur le site Internet de Burelle SA http://www.burelle.frsous les onglets « Espace Actionnaires » et « Assemblée Générale ».

Tout actionnaire peut également consulter sur le site Internet de Burelle SA, l'Information Réglementée qui comprend notamment le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise et le Rapport Financier Annuel 2020.

En complément, tout actionnaire peut demander l'envoi du rapport annuel 2020 et plus généralement de l'ensemble des documents et renseignements prévus par les articles R. 225-81, R 225-83 et R 225-88 du Code de commerce en contactant le service dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Il est également possible de prendre connaissance des documents qui seront fournis à l'Assemblée en les consultant au siège administratif de Burelle SA, 1 allée Pierre Burelle - 92300 Levallois Perret.

Burelle SA

Informations financières 1, allée Pierre Burelle 92593 Levallois cedex Tél. : +33 (0) 1 40 87 64 49

Email: investor.relations@burelle.com

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137) et éligible au SRD. Elle contrôle majoritairement trois filiales, Compagnie Plastic Omnium SE, Burelle Participations et Sofiparc. Compagnie Plastic Omnium SE est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 31 000 personnes dans 25 pays dans le monde. Elle est cotée à l'Euronext Paris Compartiment A, est éligible au SRD et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).

