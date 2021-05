Burelle : Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise 2020

• l'implication, appréciée notamment au regard de l'assiduité aux réunions et de la capacité à se montrer vigilant, impartial et objectif.

A la date du présent rapport, le Conseil d'Administration comprend quatre administrateurs indépendants et cinq femmes administrateurs sur onze, il en résulte un pourcentage de 36 % d'administrateurs indépendants et de 45 % de femmes, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF (art. 9.3) qui préconise la présence d'au moins un-tiers d'administrateurs indépendants au sein des Conseils d'administration de sociétés contrôlées d'une part, à la loi 2011-103 du 27 janvier 2011 qui a instauré un principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'administration, d'autre part.

Les quatre autres membres du Conseil sont M. Dominique Léger, Mme Helen Lee Bouygues, M. Wolfgang Colberg et Mme Sandrine Téran. Ils apportent, de par leurs compétences financières, industrielles et managériales, des expériences variées provenant d'horizons différents.

Au 31 décembre 2020, le Conseil d'Administration de Burelle SA est constitué de onze administrateurs. Sept d'entre eux appartiennent au groupe de contrôle familial : MM. Laurent Burelle, Jean Burelle, Paul Henry Lemarié, Pierre Burelle et Mmes Éliane Lemarié, Félicie Burelle et Clotilde Lemarié. Deux de ces administrateurs exercent également des fonctions de Direction Générale, à savoir M. Laurent Burelle (Président-Directeur Général) et M. Paul Henry Lemarié (Directeur Général Délégué jusqu'au 31 décembre 2020).

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 et suivants du Code de commerce, le présent rapport comprend les informations relatives à la composition du Conseil d'Administration, aux conditions de préparation et d'organisation de ses travaux et aux éventuelles limitations des pouvoirs de la Direction Générale. Il intègre également les informations relatives à la détermination des éléments de rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

L'article 16 des statuts dispose que l'Assemblée Générale Ordinaire peut nommer un ou plusieurs censeurs, personnes physiques ou morales choisies ou non parmi les actionnaires et dont le nombre ne pourra en aucun cas excéder trois. Ils sont nommés pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent leurs fonctions. Les censeurs prennent part aux délibérations avec voix consultative. La limite d'âge pour les fonctions de Censeur est de quatre-vingts ans à compter de l'Assemblée Générale 2021 qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

M. Laurent Burelle est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zürich (ETH) et titulaire d'un Master of Sciences, Chemical Engineering du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En 2000, elle a rejoint Cogent Communications Inc. où elle a exercé les fonctions de Treasurer, Chief Operating Officer et Chief Financial Officer jusqu'en 2004. Elle est ensuite nommée associée chez Alvarez & Marsal à Paris jusqu'en 2011 puis a créé sa propre société de conseil. En 2014, elle a rejoint McKinsey & Company à Paris où elle est devenue associée en charge de la Division Recovery and Transformation Services.

Mme Helen Lee Bouygues est Présidente de la Fondation Reboot.

Jean Burelle

Président-Directeur Général de Burelle Participations

Nationalité française

Adresse professionnelle : Burelle Participations SA, 1 rue François Ier ‒ 75008 Paris

Première nomination : 16/11/1964

Échéance du mandat : 2021

Actions détenues : 39 492

M. Jean Burelle est diplômé de l'École Polytechnique Fédérale et Président d'honneur depuis 2001, et ce jusqu'au 22 avril de Zürich (ETH) et titulaire d'un MBA de Harvard Business 2021. À compter de cette date il deviendra Censeur de School. Compagnie Plastic Omnium SE conformément à la décision du Après avoir débuté sa carrière en 1966, chez L'Oréal, il rejoint Conseil d'Administration du 17 février 2021. M. Jean Burelle est également membre du Comité de Compagnie Plastic Omnium, en 1967 en qualité de Directeur de département. En 1986, il est nommé Surveillance de Banque Hottinguer, Soparexo SCA et Vice-Président-Directeur Général puis, en 1987, Président d'honneur et administrateur du MEDEF International. Président-Directeur Général, fonction qu'il occupe jusqu'au M. Jean Burelle est Officier de la Légion d'honneur et Officier 30 juin 2001. Le 1er juillet 2001, M. Jean Burelle devient Président-Directeur Général de Burelle SA, mandat qu'il de l'Ordre National du Mérite. exerce jusqu'au 31 décembre 2018. M. Jean Burelle était administrateur de Compagnie Plastic Omnium SE depuis 1970

Sociétés et associations françaises Mandats et fonctions Compagnie Plastic Omnium SE (1) (2) Président d'honneur et administrateur Burelle Participations SA (2) Président-Directeur Général Sofiparc SAS (2) Membre du Comité de Surveillance Sycovest 1 Représentant permanent de la société Burelle Participations SA, Soparexo SCA elle-même administrateur Membre du Conseil de Surveillance Banque Hottinguer SA à Directoire et Conseil de Surveillance Membre du Conseil de Surveillance et du Comité des Rémunérations MEDEF International Président d'honneur Institut Français des Relations Internationales (IFRI) Administrateur Association pour le Rayonnement de l'Opéra National de Paris (AROP) Administrateur et trésorier adjoint Sociétés étrangères Mandats et fonctions Sogec 2 SA (Belgique) Président du Conseil d'Administration et administrateur délégué Financière Protea SA (Belgique) Président du Conseil d'Administration et administrateur délégué

Helen Lee Bouygues

Présidente de la fondation Reboot

Nationalité américaine Adresse : 184 avenue Victor Hugo - 75116 Paris

Première nomination : 02/06/2017

Échéance du mandat : 2023

Actions détenues : 100

Mme Helen Lee Bouygues est titulaire d'un Bachelor of Arts, magna cum laude, de Princeton University en Sciences Politiques et d'un Master in Business Administration de Harvard Business School.

Mme Helen Lee Bouygues a débuté sa carrière en 1995, en tant qu'associée en fusions-acquisitions chez J.P. Morgan à New York et à Hong Kong. En 1997, elle est nommée Directeur du Développement de Pathnet Inc., fournisseur de services de télécommunications basé à Washington DC aux États-Unis.

Sociétés et associations françaises

Fondation Reboot

Conforama SA

Latécoère SA (1)

Fives SAS

CGG (1)

Neoen SA (1)

