Résultats annuels 2020 : fort rebond au 2nd semestre, hausse de l'actif net réévalué de 16% en 2020 à 1 592 euros par action

Paris, le 25 mars 2021

RÉSULTATS ANNUELS 2020 :

FORT REBOND AU 2ND SEMESTRE

HAUSSE DE L'ACTIF NET REEVALUE DE 16% EN 2020 A 1 592 EUROS PAR ACTION

Le Conseil d'Administration de Burelle SA s'est réuni le 24 mars 2021, sous la présidence de Laurent Burelle, et a arrêté les comptes consolidés 2020.

Au cours de l'année 2020, Burelle SA, holding de contrôle et animatrice, a soutenu ses filiales dans leur gestion à court terme de la pandémie de Covid-19 tout en continuant d'assurer leur stratégie de développement à long terme, avec une politique RSE renforcée :

- Augmentation de capital de Burelle Participations (7,5 M€1) et de Sofiparc (10 M€)

- Réduction d'un tiers des dividendes reçus de Compagnie Plastic Omnium SE (43 M€ contre 64,6 M€)

- Augmentation des liquidités disponibles, pour les trois filiales comme pour la maison mère Burelle SA.

Burelle SA et ses filiales ont fait preuve de résilience au 1er semestre 2020 et d'une forte capacité de rebond au 2ème semestre 2020 avec un résultat net consolidé part du groupe de 132 M€ et une génération de cash-flow libre consolidée de 599 M€, portant le taux d'endettement à 35% au 31 décembre 2020. Ces résultats démontrent la pertinence de la stratégie d'indépendance et de diversification mise en place, qui se traduit également par une appréciation de 16% de l'Actif Net Réévalué (ANR) au 31 décembre 2020 par rapport à la même date en 2019 :

- Compagnie Plastic Omnium SE rebondit fortement au second semestre pour réaliser sur l'ensemble de l'année une marge opérationnelle de 118 M€ et un cash-flow libre positif de 34 M€ ; sa valorisation boursière progresse de 13% entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ;

- Sofiparc a doublé ses loyers, dont le taux d'encaissement en 2020 s'élève à 99,9% et est sécurisé par la qualité des locataires. Ses actifs ont été revalorisés de 23% sur l'exercice.

- La valorisation du portefeuille de Burelle Participations progresse de 3% et son ANR de 16% par rapport au 31 décembre 2019.

L'année 2021 verra la poursuite de cette stratégie de long terme :

- Compagnie Plastic Omnium SE, acteur majeur de la mobilité propre et connectée, accélère sa stratégie d'innovation et de croissance dans un marché en transformation ;

- Sofiparc connaitra une dynamique de croissance, dans la 1ère couronne de Paris et en région lyonnaise. Sofiparc participe à l'aménagement de la zone de Nanterre-La Défense, avec le projet d'un immeuble tertiaire de 20 700 m2 de bureaux aux meilleurs standards environnementaux et de qualité de vie au travail ; Sofiparc a également confirmé son intérêt pour un important projet hôtelier en région lyonnaise.

1 Auxquels s'ajoutent la libération de 4,1 M€ de l'augmentation de capital décidée en 2017.

-Burelle Participations va accélérer son développement dans le non coté, avec une perspective de rendement croissant régulier et conforme aux critères RSE.

Burelle SA, qui veille à la dimension RSE dans ses différentes filiales, en conformité avec ses valeurs familiales et de long terme, développera également sa propre stratégie de développement durable, axée notamment sur les enjeux de finance durable.

ACTIF NET REEVALUE PAR ACTION : 1 592 EUROS, +16%

L'Actif Net Réévalué (ANR) s'établit à 2 790 M€, soit 1 592 € par action, en hausse de 16% par rapport au 31/12/2019.

Le cours de bourse de Compagnie Plastic Omnium SE, filiale à 59,35% de Burelle SA, progresse de 13% sur l'année 2020, après une baisse de 27% au 1er semestre puis une forte hausse de 56% au second semestre, bénéficiant à la fois de la reprise de la production automobile mondiale, du rebond des résultats dès le second semestre et de perspectives favorables. Cette appréciation boursière se poursuit, avec une hausse de 7% du cours de bourse depuis le 1er janvier 2021.

Sofiparc a procédé, au second semestre 2020, à une étude de valorisation de l'intégralité de son patrimoine immobilier, par capitalisation des loyers et par expertise comparative réalisée par deux acteurs indépendants reconnus. Une approche prudente conduit à retenir la plus faible des deux valeurs, et met en évidence une appréciation des actifs bruts de 23%, soit 63 M€, qui représente l'essentiel de l'augmentation de l'ANR en 2020.

Burelle Participations a vu la valeur nette de son portefeuille s'apprécier en 2020 de 2 M€ et son ANR de 10 M€, soit +16%.

La trésorerie nette de Burelle SA est positive de 36 M€.

Actif Net Réévalué en M€ 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2020 Var. 2020/2019 Industrie - Compagnie Plastic Omnium SE 2 174 1 583 2 464 +13% Immobilier - Sofiparc 124 151 219 +77% Capital Investissement - Burelle Participations 62 66 71 +16% Trésorerie Nette - Burelle SA 51 54 36 - Actif Net Réévalué (M€) 2 412 1 854 2 790 +16% Actif Net Réévalué par action (€) 1 373 1 058 1 592 +16%

RESULTAT NET CONSOLIDE PART DU GROUPE : - 116 M€

Burelle SA affiche un résultat net part du Groupe positif de 132 M€ au 2nd semestre 2020.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le résultat net part du Groupe intègre une charge de 153 M€ correspondant à la quote-part de dépréciations d'actifs comptabilisées par Compagnie Plastic Omnium SE compte tenu du redressement lent de la production automobile mondiale.

RNPG en M€ Année 2019 2nd semestre 2020 Année 2020 Industrie - Compagnie Plastic Omnium SE 155 92 -150 Immobilier - Sofiparc 4 31 34 Capital Investissement - Burelle Participations 3 5 -1 Autres - 3 4 1 Résultat Net part du Groupe 158 132 -116

-

RESULTATS 2020 DES PARTICIPATIONS DE BURELLE SA

Industrie - Compagnie Plastic Omnium SE

Compagnie Plastic Omnium SE est détenue à 59,35% par Burelle SA depuis l'annulation, le 25 février 2021, de 1,4 million d'actions propres (pourcentage de détention de 58,78% précédemment). Elle est le premier contributeur aux résultats et au portefeuille de Burelle SA avec une capitalisation boursière de 4 193 M€ au 31 décembre 2020.

Compagnie Plastic Omnium SE, cotée sur Euronext Paris, Compartiment A, a publié ses résultats le 18 février 2021 (www.plasticomnium.com).

Ces résultats affichent une forte résilience dans un contexte de chute sans précédent de la production automobile mondiale au 1er semestre de 32,8%. Les programmes de flexibilisation et de réduction des coûts rapidement mis en place ont permis de limiter l'impact sur le résultat opérationnel du 1er semestre et de bénéficier du fort redressement de l'activité au 2nd semestre, à la fois sur les opérations et sur la génération de cash-flow libre.

Sur l'ensemble de l'année 2020, avec un chiffre d'affaires en baisse de 14% à changes constants, le résultat opérationnel s'élève à 118 M€, soit 1,7% du chiffres d'affaires (dont 5,7% au second semestre) et la génération de cash-flow libre est positive de 34 M€. Le résultat net s'élève à -251 M€ après une charge de -255 M€ relative à des dépréciations d'actifs compte tenu du redressement lent de la production automobile mondiale.

La structure financière est solide avec un endettement net de 807 M€ au 31 décembre 2020 (739 M€ au 31 décembre 2019), représentant 41% des capitaux propres et 0,8 fois l'EBITDA (sur la base du 2nd semestre annualisé).

En 2020, Plastic Omnium a également accéléré sa transformation pour une mobilité propre et connectée avec un positionnement renforcé sur le véhicule électrique batterie et hydrogène et une ambition structurée en matière de responsabilité sociale et environnementale

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 22 avril 2021, un dividende de 0,49€ par titre, constant par rapport à l'année précédente.

Immobilier - Sofiparc

Sofiparc, détenue à 100%, regroupe les actifs immobiliers non industriels de Burelle SA.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,4 M€, en augmentation de 85% par rapport à 2019. Cette augmentation est principalement liée aux acquisitions d'actifs immobiliers tertiaires réalisées en décembre 2019 à Nanterre et à Lyon.

Le taux d'encaissement des loyers a été de quasiment 100%, grâce à la qualité des signatures locatives obtenue par la proposition de biens de qualité, aux meilleurs standards du marché en termes de localisation et de confort. Le portefeuille est en outre géré en assurant une diversification suffisante tant des locataires que des surfaces proposées. Sofiparc a renouvelé une partie significative de ses baux en 2020 et poursuivra en 2021 sa stratégie d'allongement de la durée moyenne des baux des actifs de son portefeuille, ainsi que de la diversification deslocataires, en maintenant l'attention à la qualité des signatures qui assure un excellent taux de recouvrement des loyers.

Sofiparc a acquis en 2020 des surfaces de bureaux pour une valeur de 1,2 M€. Une rénovation progressive de l'immeuble de Levallois a également été entamée en 2020 et doit s'étaler jusqu'en 2022.

Sofiparc dispose d'un portefeuille immobilier de plus de 86.000 m2 de bureaux et 1 339 parkings. En 2020, elle a procédé à une valorisation complète de son patrimoine selon les deux méthodes usuelles (par capitalisation des loyers et par expertise externe). Dans une approche conservatrice, la valorisation de Sofiparc retenue pour l'Actif Net Réévalué s'élève à 333 M€ bruts, en progression de 23%.

L'endettement a par ailleurs significativement diminué, de 156 M€ à 115 M€ entre 2019 et 2020, grâce à l'augmentation de capital de 10 M€ réalisée par Burelle SA et par le cash-flow généré par les opérations.

Le résultat net contributif au groupe Burelle s'élève à 34 M€ sur l'ensemble de l'année 2020, dont 27 M€ relatifs à la revalorisation du patrimoine immobilier.

Le résultat net social s'élève à 2,2 M€, contre 2,1 M€ en 2019. Il représente 11,3% du chiffre d'affaires.

Dans ces conditions, Sofiparc dispose d'un levier financier lui permettant d'accélérer son développement, par acquisition directe, prise de participation ou valorisation de son patrimoine.

Sofiparc versera sur ses résultats 2020 un dividende de 1,2 M€, identique à celui de l'année précédente.

Capital Investissement - Burelle Participations

Burelle Participations, filiale à 100% de Burelle SA, est dédiée au capital investissement.

En 2020, Burelle Participations a poursuivi le développement de son portefeuille via un nouvel engagement de 5 M€ dans un fonds small cap paneuropéen.

L'ensemble du portefeuille, après une appréciation moyenne de 14 % par an au cours des 5 derniers exercices, a bien résisté en 2020 avec une appréciation de 3 %, soit 1,7 M€ (et de 5% à taux de change constant, soit 2,8 M€). L'effet de la crise sanitaire, qui a notamment conduit à une provision de 3 millions d'euros sur un investissement dans une société dans le domaine de la restauration autoroutière, a été compensé par la forte diversification du portefeuille et par la bonne performance de plusieurs investissements dans le secteur de la santé.

La contribution au résultat net s'élève à -0,5 M€ en 2020.

L'actif net réévalué progresse de 16% en 2020 et s'élève à 71,3 M€ à fin décembre 2020.

Burelle Participations versera sur ses résultats 2020 un dividende de 1,2 M€, identique à celui de l'année précédente.