Burford Capital Limited fournit des produits et des services de financement juridique, comprenant le financement juridique de base, les stratégies complexes et le financement post-règlement. La société est également engagée dans la gestion d'actifs. Les secteurs de la société comprennent la fourniture de capitaux, la gestion d'actifs et d'autres services, et d'autres entreprises. Le secteur de la fourniture de capitaux comprend la fourniture de capitaux au secteur juridique ou en rapport avec des questions juridiques, à la fois directement et par le biais d'investissements dans les fonds gérés par la société. Le secteur de la gestion d'actifs et autres services comprend la fourniture de services à l'industrie juridique, y compris l'assurance contre les litiges. Dans le cadre de ses activités de post-règlement, la société offre à ses clients la possibilité de monétiser des créances de post-règlement et d'autres créances juridiques. Dans le cadre de son activité de stratégie complexe, la société agit en tant que mandant et acquiert des actifs mal évalués pour lesquels une valeur peut être obtenue par le biais d'un recours à des procédures judiciaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds