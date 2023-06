Burford Capital Limited : Berenberg Bank revoit nettement son opinion

Burford Capital Limited fournit des produits et services de financement juridique, comprenant le financement juridique de base, les stratégies complexes et le financement post-règlement, et s'engage dans des activités de gestion d'actifs. Les secteurs de la société comprennent la fourniture de capitaux, la gestion d'actifs et autres services, et les autres entreprises. Le secteur de la fourniture de capitaux comprend la fourniture de capitaux au secteur juridique ou en rapport avec des affaires juridiques, à la fois directement et par le biais d'investissements dans ses fonds gérés. Le segment de la gestion d'actifs et autres services comprend la fourniture de services à l'industrie juridique, y compris l'assurance des litiges. Elle fournit du capital juridique que les entreprises peuvent utiliser pour se décharger des coûts et des risques liés à la poursuite de litiges méritoires, que ce soit sur une base individuelle ou dans le cadre d'un effort de recouvrement plus important. Elle fournit du capital aux cabinets d'avocats sur la base d'une affaire unique et d'un portefeuille, à chaque étape du processus juridique, y compris les honoraires et les dépenses. La société agit également en tant qu'investisseur passif.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds