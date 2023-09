(Alliance News) - Burford Capital Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait réalisé la "meilleure série" de résultats financiers intermédiaires de son histoire au cours du premier semestre 2023, en faisant état d'une hausse des bénéfices et des revenus.

La société de gestion d'actifs et de finance mondiale axée sur le droit a enregistré une perte avant impôts de 11,3 millions USD au deuxième trimestre 2023, contre 3,2 millions USD l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 44,6 millions USD, en légère baisse par rapport à 47,5 millions USD.

Au premier semestre, Burford a toutefois enregistré un bénéfice avant impôts de 297,2 millions USD, contre 73,2 millions USD l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires semestriel est passé de 170,6 millions USD à 425,5 millions USD.

La société a attribué la hausse des revenus semestriels à l'augmentation des revenus des provisions en capital, sur fond de dynamique positive dans la progression de son portefeuille.

Le directeur général Christopher Bogart a indiqué qu'il s'agissait de la "meilleure série de résultats financiers semestriels de l'histoire de Burford", notant que le revenu net de la société attribuable aux actionnaires a bondi à 238 millions USD au cours du semestre, contre seulement 7 millions USD l'année précédente.

Bogart a également indiqué que la valeur comptable tangible par action de Burford s'élevait à 8,26 USD au 30 juin, soit une hausse de 12 % par rapport aux 7,36 USD enregistrés au 31 décembre.

Le portefeuille de la société est passé de 6,1 milliards d'USD au 31 décembre à 7 milliards d'USD au 30 juin. Burford a déclaré que cela était dû à des gains de juste valeur "significatifs" et à la croissance des déploiements et des engagements non utilisés.

La juste valeur consolidée des actifs de provisionnement de Burford a augmenté pour atteindre 4,4 milliards de dollars au 40 juin, contre 3,7 millions de dollars au 31 décembre.

Pour l'avenir, le PDG Bogart a déclaré : "Notre nouvelle méthode d'évaluation est sensible à l'évolution de l'environnement : "Notre nouvelle méthodologie d'évaluation est sensible aux variations des taux d'intérêt et, par conséquent, les taux plus élevés au cours des six premiers mois de 2023 ont été un vent contraire pour la juste valeur de notre portefeuille de base, en particulier au cours du deuxième trimestre, mais ces mouvements d'évaluation sont sans effet de trésorerie et non réalisés et devraient continuer à fluctuer au fil du temps."

En mai dernier, Burford a déclaré que ses actifs de provisionnement en capital seraient évalués à leur juste valeur en utilisant une approche par les revenus. L'approche par les revenus estime la juste valeur sur la base des flux de trésorerie futurs estimés et ajustés au risque, en utilisant un taux d'actualisation pour refléter le risque de financement du déploiement du capital pour financer les actifs de provisionnement en capital, a déclaré la société.

Les actions de Burford étaient en baisse de 4,0 % à 1 263,23 pence mercredi après-midi à Londres.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

