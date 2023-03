Burford salue l'augmentation du capital de son portefeuille en 2022 ; la rémunération reste inchangée

(Alliance News) - Burford Capital Ltd a déclaré jeudi qu'elle avait constaté une "augmentation significative" de l'activité de son portefeuille alors qu'elle reprend ses activités normales après la pandémie.

La société londonienne de financement des litiges, de gestion des risques et de recouvrement d'actifs a déclaré que 2022 a vu des niveaux record de nouvelles affaires, alors que la société continue de pivoter en faveur de l'investissement du bilan pour ses actifs les plus rentables.

Burford a déclaré que le produit total de ses actifs de provisionnement en capital a augmenté de 19% pour atteindre 305,9 millions de dollars en 2022, contre 256,6 millions de dollars l'année précédente.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 6,25 cents par action, inchangé par rapport à l'année précédente.

Le directeur général Christopher Bogard a déclaré : "Burford a connu une année 2022 solide, avec une activité record de nouvelles affaires et une activité significative de génération de trésorerie et de portefeuille. Nous sommes heureux d'annoncer que nous pensons que les effets persistants de la pandémie sur les tribunaux et les procédures juridiques sont enfin en train de disparaître. En effet, il se pourrait bien que nous soyons à un tournant pour le portefeuille, avec un niveau d'activité très important - plus de 30 procès et audiences finales sur le fond, soit près de trois fois plus que l'année dernière - prévu pour 2023."

Les actions ont baissé de 19 % à 501,80 pence à Londres jeudi après-midi.

