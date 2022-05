Les groupes européens de câbles électriques font face à un recours collectif au Royaume-Uni pour cause de cartel

Le procès proposé, rendu public mercredi, allègue que l'Italien Prysmian SPA, le Français Nexans SA et le Danois NKT A/S, ainsi que trois de leurs filiales, ont surfacturé les opérateurs de réseaux pour les câbles électriques - et que ces coûts ont été répercutés sur les factures des consommateurs depuis 2001.

Les représentants des sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La plainte est dirigée par Clare Spottiswoode, l'ancienne directrice de l'organisme britannique de réglementation du gaz, qui a déclaré que l'action en justice viserait à obtenir une compensation non encore précisée pour les personnes ayant payé des factures d'électricité domestique à partir d'avril 2001.

"J'espère que cela enverra un signal d'alarme à toutes les entreprises qui pourraient envisager un comportement anticoncurrentiel à l'avenir et qu'elles obtiendront une réparation appropriée pour les consommateurs qui ont perdu de l'argent en conséquence", a-t-elle déclaré.

La Commission européenne a ouvert la voie à cette affaire en 2014 lorsqu'elle a infligé une amende de près de 302 millions d'euros (319 millions de dollars) à 11 entreprises de câbles électriques haute tension et sous-marins, dont les défendeurs, pour avoir exploité un cartel entre 1999 et 2009.

Spottiswoode, qui est conseillée par le cabinet d'avocats Scott+Scott, affirme que les fournisseurs d'énergie britanniques ont acheté des câbles électriques haute tension à un prix artificiellement gonflé et prétend que cela a été répercuté sur les consommateurs par le biais du régime réglementaire de contrôle des prix.

L'affaire, qui est financée par Burford Capital, a été déposée auprès du Competition Appeal Tribunal (CAT), un tribunal spécialisé de Londres qui, en août dernier, a approuvé une action collective de consommateurs de plus de 14 milliards de livres (plus de 17,3 milliards de dollars) contre le groupe mondial de paiements Mastercard.

Le CAT examinera s'il y a lieu de certifier l'affaire en tant que recours collectif avec option de retrait, qui lie automatiquement un groupe défini dans un procès à moins que les individus ne se retirent.

(1 $ = 0,9478 euros)

(1 $ = 0,8103 livres)