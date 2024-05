Burgan Bank KPSC est une entité basée au Koweït qui est principalement engagée dans les services bancaires et d'investissement aux particuliers et aux entreprises. La Banque est organisée en quatre secteurs d'activité qui comprennent le secteur des services bancaires aux entreprises, qui fournit une gamme complète de produits et de services aux entreprises et aux institutions financières, notamment des prêts, des dépôts, des services commerciaux, des opérations de change et des services de conseil ; le secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, qui fournit une large gamme de produits et de services aux particuliers et aux entreprises, notamment des prêts, des dépôts, des cartes de crédit et de débit et des opérations de change ; le secteur des services bancaires de trésorerie et d'investissement, qui comprend les activités de trésorerie, les services d'investissement et la gestion. Il fournit également des produits et services aux banques, notamment des marchés monétaires, des prêts, des dépôts, des devises étrangères ; le segment Central Office comprend la gestion des liquidités et du financement, tout résidu relatif aux prix de transfert et autres activités non attribuées.

Secteur Banques