Burgan for Well Drilling Trading and Maintenance KSCP est une société basée au Koweït qui fournit des services d'exploration, de développement et de forage, ainsi que l'entretien des puits pour les sociétés pétrolières et gazières. La société exploite une flotte d'appareils de forage soutenue par des départements spécialisés, tels que le transport et la mécanique, et une installation de fabrication, qui fabrique des portacabines utilisées sur les sites de forage pour accueillir les équipes de forage et d'appareils de forage. Ses services d'usinage, situés à Ahmadi, sont équipés de baies, de tours, d'aléseuses, de fraiseuses, de façonneuses, d'équipements de réparation et d'essai de vannes, de meuleuses, de machines de soudage et de coupe, et d'entrepôts de stockage. Elle propose à l'industrie du forage des services de réparation et de fabrication d'outils de fond de trou, tels que des croisements, des stabilisateurs de sous-puits, des fraises à fond plat, des sabots de lavage, des fraises coniques, des joints de pup, des adaptateurs à double clou, des bobines, des brides et des mamelons.