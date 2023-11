Burger Fuel Group Limited (BFG) est une société néo-zélandaise qui franchise des restaurants de burgers et de poulets. BFG exploite trois enseignes : BurgerFuel, Shake Out et Winner Winner. La société opère à travers deux segments : La Nouvelle-Zélande et les marchés internationaux. La société exploite environ 60 restaurants BurgerFuel en Nouvelle-Zélande et sept au Moyen-Orient. BFG exploite également plus de quatre restaurants Shake Out et quatre restaurants Winner Winner en Nouvelle-Zélande. BurgerFuel prépare des hamburgers sains à partir d'ingrédients naturels et nutritifs, et les sert à plein régime dans une atmosphère aussi chargée que la nourriture. La marque Shake Out propose un menu de hamburgers, de milk-shakes, d'accompagnements et de sundaes, combinant ingrédients, technologie, service sans argent liquide et image de marque pour offrir une solution de restauration rapide. La marque Winner Winner est spécialisée dans le poulet frit croustillant et rôti au feu de bois à partir d'ingrédients naturels, élevés en plein air et nutritifs.

Secteur Restaurants et bars