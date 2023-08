BurgerFi International, Inc. par le biais de sa filiale, BurgerFi International, LLC, et d'autres filiales, collectivement, BurgerFi est le franchiseur du concept BurgerFi. Son BurgerFi est un concept de hamburger avec environ 119 restaurants franchisés et appartenant à des entreprises pour fournir un hamburger de qualité supérieure. BurgerFi utilise du bœuf angus américain. Son menu comprend des burgers, du poulet et des hot-dogs, des frites et des rondelles d'oignon, des shakes et des crèmes glacées, des repas pour enfants et des sauces. Ses burgers incluent le BurgerFi Burger, le BurgerFi Cheeseburger, l'Ultimate Bacon Cheeseburger et le Beyond Burger. Le menu poulet + hot dogs comprend le Fiâed Chicken Sandwich, le Spicy Fiâed Chicken Sandwich et le Texas Style Dog. Le menu frites + rondelles d'oignon comprend les frites fraîchement coupées, les rondelles d'oignon et le Cry + Fry. Son offre de Shakes + crème glacée comprend des coupes de crème, des shakes et des concrets. Ses sauces comprennent la sauce FI, le miel au poivre fantôme, l'aioli à l'ail, le ranch au bacon et au jalapeno, le BBQ doux de Memphis et la sauce au fromage.

Secteur Restaurants et bars