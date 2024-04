BurgerFi International, Inc. est une société de restauration multimarques. La société développe, commercialise et acquiert des concepts de restaurants fast-casual et premium-casual dans le monde entier, y compris des magasins détenus en propre et des franchises. La société propose ses produits sous deux marques, à savoir BurgerFi et Anthony's. BurgerFi propose un menu américain classique composé de hamburgers de qualité supérieure, de hot-dogs, de poulet croustillant, de crème anglaise glacée, de frites coupées à la main, de milk-shakes, de bière, de vin et bien plus encore. BurgerFi utilise du bœuf angus américain. The Anthony's est une marque de pizzas et d'ailes de poulet qui exploite environ 60 restaurants décontractés appartenant à des entreprises. Le concept est centré sur un four à charbon, et son menu propose des pizzas, des ailes de poulet cuites au charbon, des boulettes de viande maison, ainsi qu'une variété de sandwichs et de salades faits à la main. Les restaurants proposent également une large sélection de vins et de bières artisanales. La carte de BurgerFi comprend également des hamburgers au mélange de bœuf wagyu, des offres de poulet sans antibiotiques et sans cage, ainsi que des milk-shakes et des crèmes glacées.

Secteur Restaurants et bars